Hosteleros advierten de las consecuencias del 'megabrote': "Baleares sin turistas es un cementerio"

Diversas comunidades autónomas han notificado en las últimas horas nuevos casos de la covid-19 asociados a brotes vinculados a viajes de fin de curso a Mallorca, de manera que el recuento total de casos entre estudiantes supera ya a los 1.100, según la información proporcionada por parte de los distintos gobiernos autonómicos. Decenas de jóvenes permanecen este martes en hoteles medicalizados donde están bajo vigilancia a la espera de conocer los resultados de las pruebas. Una situación que ha provocado la subida exponencial en el número de contagios como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, que ha registrado 593 nuevos positivos asociados a este macrobrote.









Esta circunstancia, que ha preocupado especialmente a las autoridades sanitarias por su gravedad, la hemos analizado en COPE.es con Maria José Aguiló y Pepe Tirado. Aguiló es vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, y contaba (cogiendo como telón de fondo el macrobrote que han sufrido) que "que para los visitantes es muy importante que acudan a su destino turístico adecuadamente informados para su tranquilidad. Personalmente, cree que en el caso de los estudiantes no ha sucedido. Está claro que cuando uno acude a un lugar se presupone que tienen que tener un comportamiento responsable. Hay que recordar que estamos en una situación en la que pretendemos controlar la pandemia".

Audio









Además, añadía que "no es de recibo que haya determinados operadores que hayan ofrecido servicios sin las medidas de seguridad adecuadas. Hay que depurar responsabilidades pero me parece que se está dando una información sesgada. Hay un establecimiento llamado hotel puente en el que se traslada a las personas que tienen que guardar cuarentena bien por contacto estrecho o positivo". Algo que ya venían haciendo, nos decía, en otro tipo de viajes pero no con este incremento exponencial en el número de contagios.

Para Aguiló, es importante la transparencia y la adecuada información y aseguraba que "a nadie le gusta estar en la portada de los periódicos pero hemos acreditado la evolución que hemos llevado".

Respecto a la medida anunciada por el Gobierno que exige PCR negativa a los británicos 72 horas antes de la llegada a las islas, ha afirmado que se ha continuado con esta dinámica y ha calificado la situación acertada teniendo en cuenta que "el mercado británico con su situación actual, y el incremento de contagios, tiene que tener los mismos controles cuando cuentan con tanta incidencia acumulada. No puede haber un trato de favor entre mercados. Reino Unido es importante para Baleares pero también es importante sentirse seguros".

"NOS HA VENIDO UNA BOFETADA TERRIBLE"

Audio









Pepe Tirado, presidente de Acotur, la Asociación de Comerciantes y Empresas de servicios turísticos en Mallorca también se ha sumado a la reflexión planteada. Sobre el megabrote, ha indicado que es un golpe bajo porque "han estado meses con unas medidas muy fuertes por parte del Gobierno balear y cuando creíamos que habíamos hecho los deberes y teníamos que empezar a trabajar y ver la luz al final del túnel nos ha venido una bofetada terrible". Observan, por tanto, la situación con el corazón en un puño para que este brote tenga la menor repercusión posible".

Además, Tirado ha contado en COPE que no cree que los turistas cojan temor a viajar a Mallorca tras este hecho pero si puede llegar a preocuparles o crearles la duda y hacerles cambiar de destino. Por ello, ha incidido mucho en la responsabilidad y el civismo. "Mallorca y Baleares sin turistas somos un cementerio y lo que llevamos pasado no se lo deseo a nadie".

Con este escenario sobre la mesa, la conclusión que se puede extraer es la siguiente: preocupación y responsabilidad. Así observan dos de los sectores más importantes en las islas este suceso siempre apelando a las recomendaciones sanitarias para doblegar la situación que atraviesa Mallorca y también todo el país.