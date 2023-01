Un hostelero se hace viral por el tipo de oferta de trabajo que plantea a un cocinero: "El que está ahora..."

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

"Cuando la delicadeza no es tu punto fuerte"

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. Ha sido un camarero quien ha compartido con la cuenta de Twitter @SoyCamarero, cuenta que se encarga de publicar la verdad sobre esta profesión a raíz de las experiencias de otros compañeros, la oferta de trabajo que ha encontrado.

Esta vez, se trata de un cartel que ha colgado el propio propietario del restaurante en la puerta de su local para buscar otro cocinero. No obstante, parece que no se debe a falta de menos, sino que quiere sustituir directamente al que trabaja con él. "Se busca cocinero porque el que tenemos ahora es una mierda", se puede leer.

"Cuando la delicadeza no es tu punto fuerte", comenta el tuitero. Esta publicación ha resultado ser muy llamativa. Tanto que muchos usuarios han reaccionado, muy en desacuerdo con la actitud del propietario. "Pues a mí me parece muy feo el cartel y una falta de respeto hacía el trabajador. Aunque no valga para nada si consideras que no es el adecuado, buscas otro sin necesidad de tirar por el suelo al actual. Cuestión de tacto y educación" o "Otro iluminado, que se cree que así le mete presión a su cocinero. Y luego pierde clientes y adivina a quien le echara las culpas", dicen. La repercusión ha sido tal que el tuit ya acumula más de 30 mil reproducciones.

Cuando la delicadeza no es tu punto fuerte: pic.twitter.com/d9dNKQovjJ — Soy Camarero (@soycamarero) January 17, 2023