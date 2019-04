Un hombre denuncia que su taburete le había atrapado un testículo y la empresa le responde así

Lo que empezó como un simple baño podía haber acabado en tragedia para Claus Jørstad, ciudadano de la localidad de Alta, en la provincia noruega de Finmark. Este fotógrafo de profesión había sufrido una lesión de rodilla que le obligaba a darse las duchas sentado para facilitar la maniobra. Para ello decidió utilizar la silla Marius de la conocida empresa de muebles Ikea, de diseño característico de cuatro patas, en este caso rojo, y con pequeños orificios en la base del asiento.

El problema llegó cuando el testículo de Claus se “coló” por uno de los orificios de la silla y, con el calor del agua de la ducha, se expandió y quedó atrapado por el asiento. El propio usuario aseguró posteriormente al diario Daily Mail: “Tal como estaba sentado y noté el accidente me doblé para ver lo que había pasado y me di cuenta de que el testículo se me había quedado atascado”. Pasaron los minutos, el agua caliente comenzó a acabarse y nuestro protagonista empezó a desesperarse. En ese momento, intentó estirarse hasta la repisa para alcanzar el secador y así calentarse el cuerpo. Pero al alargar el brazó notó que ya se había liberado. ¿Cómo? El frío de la ducha volvío a contraer el testículo y así se liberó del taburete.

Tras el incidente, Claus acudió hasta su perfil de Facebook para realizar una queja formal a la división noruega de Ikea y denunciar su caso en redes social. Inmediatamente su comentarios e hizo viral y la empresa sueca de muebles se lanzó a responderle: “Hola Claus. Te recomendamos que saques el taburete de la ducha... O que te sientes en él con el uniforme correcto y de manera correcta” le espetó un Community Manager. “Si decides mantener el artículo en la ducha, asegúrate de que estás debidamente vestido para tu próxima excursión marina”. Por su parte, Claus ya ha publicado su solución: colocar un trapo encima del taburete.