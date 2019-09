La historia de una mujer que padece Alzheimer desde que cumplió los 27 años

El protagonista de nuestra historia de esta semana es el Alzheimer , una enfermedad que deja sin recuerdos ni pasado a las personas que lo sufren. Pero esta vez ponemos la lupa sobre una variante que se llama 'Alzheimer genético' , y que puede afectar a varias generaciones de una misma familia. En esta ocasión, la persona que lo sufre es Ana, una mujer de 44 años que sufre Alzheimer desde los 27. En la actualidad no puede valerse por si mismo y no encuentra las palabras adecuadas para expresar lo que siente. Debido a esta enfermedad, sus hijos tienen un 50% de posibilidades de sufrir la misma patología.

A la edad de 24 años existían sospechas de que podía sufrir Alzheimer, pero los síntomas que padecía no hacían presagiar esta cuestión. Eran síntomas más comunes del Parkinson , debido a que no presentaba ningún obstáculo para poder realizar movimientos con sus extremidades. Pero la cuestión de la edad era la condición más significativa para no tener en cuenta al Alzheimer, ya que solo alrededor del 1 % de personas que lo padecen presentan sus síntomas prematuros antes de la edad de 60 años. Es una parte minúscula de la población que debe ser rescatada del olvido.