La higiene de manos, "esencial" durante la fases de desconfinamiento por el coronavirus

El Ministerio de Sanidad recuerda, con motivo del Día Internacional de la Higiene de Manos, dentro de la campaña 'Salva vidas. Límpiate las manos' impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el lavado de manos es "esencial" durante las fases de transición hacia el fin del confinamiento en nuestras casas por la pandemia creada por el coronavirus, por la Covid-19.

A través de un comunicado, Sanidad agradece la "adherencia ejemplar" a esta medida de higiene en estos tiempos de pandemia de todos los profesionales sanitarios, especialmente los de primera línea, y a la ciudadanía en general. "La higiene de manos es una de las medidas más sencillas y costo-efectivas para la prevención de las Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria y para evitar la transmisión de bacterias multiresistentes", insisten.

Además, Sanidad ha hecho un llamamiento para recordar la importancia del cumplimiento individual para protegerse del contagio del coronavirus y así proteger a los demás. "El objetivo es motivar a toda la población a que esta práctica se incorpore como un hábito a la vida diaria no sólo en estos tiempos de pandemia sino a largo plazo por ser una de las medidas más sencillas, baratas efectivas para la prevención y el control de las infecciones", concluye y marca un reto de los que suelen convertirse en virales en las redes sociales, pidiendo que se suban vídeos lavándonos las manos.

Este 5 de mayo se cumple, además, el décimo aniversario del programa de Naciones Unidas sobre una atención limpia, la higiene de manos que salva vidas.

Today is World Hand Hygiene Day!#HandHygiene is one of the most effective actions to stop the spread of infection, including #COVID19. Yet many do not have access to this basic service.��



Stakeholders must urgently mobilize action for access to hand hygiene for all. #SafeHandspic.twitter.com/Y6D3S2uzf2