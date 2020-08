Hermann Tertsch estalla por las declaraciones de Pedor Almodóvar: "Este tipejo..."

Hermann Tertsch es uno de los miembros de Vox más activos en Twitter. Suele comentar desde su perfil personal todo lo que ocurre en la actualidad de nuestro país e incluso rescatar algunos temas de la hemeroteca con los que deja algunas pinceladas de su opinión. El último en ser radiografiado por el eurodiputado del partido de Santiago Abascal ha sido el oscarizado director de cine Pedro Almodóvar.

Almodóvar contra Vox

Las declaraciones de Almodóvar sobre las que se ha manifestado Tertsch no son nuevas, como tampoco presenta ninguna novedad la relación que el partido y el director han protagonizado. En concreto, Hermann Tertsch ha decidido publicar el siguiente mensaje a travñes de su cuenta de Twitter:

¿Pero este tipejo quién es para negar la existencia de la voluntad de millones de españoles? ¿Qué se ha creído esta gentuza? En el fondo de este tipo de expresiones siempre está esa permanente pulsión de la izquierda española de liquidar todo lo que no se someta a su dictado. pic.twitter.com/b2NxulKMHW — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) August 2, 2020

"¿Pero este tipejo quién es para negar la existencia de la voluntad de millones de españoles?", Se preguntaba Tetsch, para acto seguido lanzar la siguiente cuestión: "¿Qué se ha creído esta gentuza? En el fondo de este tipo de expresiones siempre está esa permanente pulsión de la izquierda española de liquidar todo lo que no se someta a su dictado", remataba el político de Vox.

Las declaraciones de Almodóvar a las que Tertsch hace referencia son unas de febrero de este mismo año, en la gala de los premios Goya. En la alfombra roja, Pedro Almodóvar se mostró rotundo al ser preguntado por el partido de Tertsch y Abascal: "le niego la existencia", afirmó.

"Sobre ese partido he decidido no hablar ni nombrarlo y me gustaría que hicierais lo mismo, le niego la existencia", dijo al ser preguntado por su opinión. Y respecto a la situación del cine en España, consideró que "con que exista y sobreviva es suficiente dadas las circunstancias".

Unas circunstancias que en su opinión no son buenas "porque vivimos en un país sin proyecto social en el que los presupuestos pasan de unos a otros y el cine no importa lo más mínimo a los políticos y tengo la impresión de que a los espectadores tampoco". "En los últimos cuatro (años) han cerrado 500 cines, hay comarcas en las que no hay un solo cine, mi infancia habría sido imposible hoy", lamentó el cineasta en declaraciones a los medios en la alfombra roja de los Goya.

Unos premios a los que acudió como productor de "El ángel", de Luis Ortega, nominada a mejor película iberoamericana, en una noche en la que espera con ilusión la actuación de Rosalía. "Me estremezco de alegría por verla hoy", dijo Almódovar, que acababa de grabar una escena con la cantante en su última producción, "Dolor y gloria". Una única escena "pero muy graciosa", afirmó el director, que afirmó rotundo: "si quiere ser una actriz, que ya lo es, yo la apadrino"

Sobre la presencia de Vox en los premios Goya

Alejandro Amenábar también comentó qué le parecía que Vox no hubiese acudido a la entrega de premios. Este afirmó que no cree que Vox "tenga ningún interés en venir a esta gala". "Está muy claro cuando alguien busca un titular para llamar la atención", dijo el cineasta en referencia a la respuesta de Vox al hecho de no haber sido invitados a la gala.

La propuesta cinematográfica de Vox

Vox recomendó que se hiciese una película "sobre la gloriosa historia de España", sobre un personaje como Blas de Lezo, "porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones".

Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo... porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones �� https://t.co/NJF4Fo5kOv — vox_es ���� (@vox_es) January 30, 2019

"¡Qué pena! Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo... porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones".

Sobre la historia trataba precisamente la nueva película que entonces rodaba Amenábar, 'Mientras dure la guerra', sobre los últimos seis meses de vida de Miguel de Unamuno, incluido el golpe de Estado con el que comenzó la Guerra Civil y el enfrentamiento del rector con Millán Astray. Un proyecto "apasionante" en palabras del realizador, para quien lo más difícil fue "entrar en la cabeza de Franco". Una película que trata "un tema muy delicado que tiene que ver con lo que está pasando en España hoy".