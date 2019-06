Harriet Muncaster y el profundo mensaje para los niños con Isadora Moon: "Aceptarse y aceptar a los demás como son"

MADRID, 6 (CHANCE)

Harriet Muncaster ha aterrizado en España estos días con motivo de la Feria del Libro, y tras ellas muchas niñas y niños han querido acercarse a la gran escritora infantil para que conocerla más de cerca y llevarse su librom firmado. Si dentro de unos días Clodett se convertirá en el fenómeno de masas de la popular Feria, estos días lo ha sido esta ilustradora británica que ha publicado media docena de libros sobre princesas, brujas y ahora, hadas y vampiros.

Para los que no la conozcan Harriet Muncaster es la autora e ilustradora de los libros de Isadora Moon, publicados por Oxford University Press. Unos libros, que han sido traducidos a 27 idiomas, incluyendo el español, italiano, japonés o rumano, por lo que con estos datos nos hacemos una idea de lo que supone esta escritora dentro de la literatura infantil. Y así Harriet hace llegar toda la magia de su protagonista, Isadora Moon, a cualquier parte del mundo en tan solo tres colores: el negro, el blanco y como no, mucho pero que mucho rosa.

Vestida de estilo gótico, pero con mucho brilli brilli y el rosa de por medio, Muncaster ha creado unos libros muy en la línea de su estilo. Licenciada en Bellas Artes, un día comenzó a llevar sus dibujos y plasmar sus historias... ¡Quién le iba a decir que sería un gran fenómeno de masas... infantiles!

El primer libro que escribió la escritora fue en 2014, I am Witch's cat, galardonado por el premio Blue Hen Book Award. Años después, lanzó Happy Halloween Witch's Cat, y en 2016 la editorial Penguis US publicó el libro ilustrado, El regalo de Navidad más grande y más pequeño. Y el mismo año, empezó a publicar los míticos libros de Isadora Moon que tienen una historia de lo más especial, porque Isadora es un personaje, -que se mete en pequeños problemas que tendrá que solucionar- y que es de lo más singular ya que mitad hada como su madre, y mitad vampiro como su padre que llega a un colegio, donde se siente algo diferente y como encajar dentro de un grupo que no es como tú. Con ella, y a través de sus peripecias, veremos los 'miedos' y omo Isadora Moon encuentra la ayuda de sus compañeros.

CH: Tienes muchos admiradores en España

Harriet Muncaster: Sí, lo he oído, pero no conozco muy bien lo que ocurre con los libros fuera de mi país, pero me han dicho que, en España, el libro funciona muy bien.

CH: ¿Por qué los colores utilizados son siempre el negro, blanco y rosa?

H.M: Siempre me ha gustado el arte gótico, siempre me ha encantado mucho el rosa y las cosas brillantes como con purpurina. Por tanto, me gusta mucho combinar estos colores y así, creé un personaje y un mundo, donde estas cosas se mezclan y pensé en un vampiro y un hada y esta sería la combinación perfecta.

CH: ¿Pero, el rosa no es muy gótico?

H.M: No, pero precisamente es lo que me gusta, la mezcla de la parte gótica con el rosa. Me gusta mucho la yuxtaposición, los contrastes cuando se ven unidos y por eso cree este tipo de mundo.

CH: ¿Que tiene Isadora Moon de Harriet Muncaster?

H.M: Estéticamente bastante, porque siempre he llevado ropa combinando rosa y negro, dos colores que siempre me han encantado. Por tanto, la estética es muy mía. En cuanto al personaje, siempre me ha gustado los mundos de fantasía, y todavía me siguen gustando. Por tanto, cada personaje es distinto, y no necesariamente me gustan todos los personajes en la misma medida.

CH: ¿Por qué Isadora tiene una mascota?

H.M: A mí, siempre me ha gustado la idea de que mi peluche tuviera vida cuando era pequeña y por tanto, me pareció maravillosa la idea donde tu peluche cobrase vida. Y por ese motivo, un conejito rosa siempre me ha gustado como peluche. También, el peluche tiene esa parte de partes descosidas, lo que da lugar a una idea más gótica.

CH: ¿Qué quieres transmitir con tus cuentos?

H.M: El mensaje principal es sentirse orgulloso de quien uno es porque Isadora es muy diferente y única y la historia del personaje trata de eso, aceptarse como cada uno es y aceptar a los demás tal y como son.

CH: ¿En qué momento se te ocurrió tratar este tema?

H.M: No sé si de forma activa o inconscientemente o tal vez era una decisión pausada, pero a larga estancia escribí el libro porque sencillamente me empezó a gustar las críticas que recibí sobre el negro, el rosa. Pero, poco a poco esta otra idea empezó a filtrarse y evidentemente, en un mundo humano, un vampiro o una vampira o un hada, no tendría que hacer esto.

Pero, sí recuerdo cuando era niña sentí que todos nos sentimos diferentes y me pareció que mis intereses, cuando era una niña, eran muy distintos a los demás, pero cuando tenía 15 años me seguía gustando jugar con casitas de muñecas, o sea que era todavía bastante infantil en ese sentido. Pero, tuve la suerte de estar en un entorno bueno, sin que nadie se enfadara conmigo por esto. Pero, no todo el mundo lo podría haber hecho, ya que mucha gente siente presión y optan por hacer lo mismo que hacen las mismas personas de tu edad. Sin embargo, a mí no me pasó.

CH: ¿Te sientes más ilustradora o más escritora?

H.M: Bueno, empecé haciendo un grado en Ilustración y supongo que soñé con ser ilustradora, pero me ha gustado siempre leer libros cuentos y fue entonces cuando empecé a crear mi propio mundo literario.

CH: De Isadora Moon, ¿hay una historia especial que te guste?

H.M: Me gusta cuando Isadora se mete en problemas, cuando se hace pequeñita y se mete en la casa de las muñecas, porque me encantan las miniaturas.

CH: ¿El hecho de reducirse y meterse en la casita de muñeca es para solucionar los problemas?

H.M: Creo que ocurre al principio de la historia, pero no es para solucionar si no que causa más problemas porque accidentalmente, el conejito rosa salta en la poción y queda encogido varios días, en lugar de varios minutos.

CH: ¿Cuántas historias habrá más de Isadora Moon?

H.M: El contrato llega hasta 15 historias y luego ya veremos.

CH: ¿Has desarrollado otros personajes para otros libros?

H.M: Bueno, estoy en otro trabajo ahora, pero Isadora va a continuar, es un proyecto que va a niños un poco más mayores, de 9 a 12 años.