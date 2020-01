Hallan los cuerpos sin vida de dos personas dentro de un coche en Barcelona

La policía local de La Roca del Vallès (Barcelona) ha encontrado hoy los cuerpos sin vida de dos personas dentro de un vehículo estacionado en la zona de Can Planes de esta población.

Los Mossos d'Esquadra han informado hoy de que la muerte de estas dos personas ha sido accidental, según han determinado los policías en el mismo lugar del hallazgo.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Roca del Vallès ha lamentado en Twitter este trágico suceso y ha indicado que los hechos se están investigando por parte de los cuerpos policiales.

L'Ajuntament lamenta el tràgic succès del que ha tingut coneixement avui per part de la Policia Local, qui ha trobat el cos sense vida de dues persones dins d'un vehicle a la zona de Can Planes. Els fets s'estan investigant per part dels cossos policials. pic.twitter.com/gYnEP6XZct