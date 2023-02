Los vecindarios se están convirtiendo en el contenido preferido de los usuarios de las redes sociales. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Pueden producirse momentos de tensión y discrepancias de todo tipo. Es imposible que conozcamos todo lo que sucede en cada portal de nuestro país, pero algunos se sienten identificados con estas publicaciones.

España es un patio de vecinos. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que provocan de otros usuarios en cuentas como @LiosDeVecinos, en la que encontramos a la última protagonista.

En todo bloque de vecinos que se precie, siempre hay algún tipo de tirantez y/o conflicto. Y, en muchas ocasiones, esas pequeñas peleas pueden convertirse en virales gracias a las redes sociales y a la difusión de historias como la que protagoniza este vecino. Uno de los focos de problema en las comunidades de vecinos son los ruidos, ya que algunas personas que conviven en el mismo edificio no son tan cuidosos al cerrar las puertas. Ese es el motivo de que alguien en Pamplona haya elaborado este currado cartel.

"Buenísimo, lo copio y subiendo los escalones como caballos que se dejan las suelas", "Muy bueno, me lo quedo" o "Directo al Top3 del año" son algunos de los comentarios que se recogen después de que se haya viralizado la imagen en la que se muestra esta creación. "Gran concurso de portazos", anuncia de forma llamativa. La nota sigue exponiendo que "de momento van ganando los del 1ºC" y les reconoce el mérito: "¡Felicidades!". Todo esto va acompañado de un dibujo de una puerta cerrándose, así como también se ve una banda reconociendo al "#1".

Hay otros que prefieren hacer una huelga de hambre. Eso es lo que decidió hacer un vecino de Lugo, Juan Carlos Rivas Varela, en 2020. Se plantó ante el Ayuntamiento de la capital lucense para exigir que la administración municipal le busque una solución a los problemas que tenía con sus vecinos de arriba desde hace más de un año, dado que no le dejan pegar ojo ni a él ni a su mujer hasta altas horas de la madrugada por los ruidos. "Se escuchan gritos, insultos, portazos y hasta un monopatín que recorre el piso de arriba de un lado a otro de madrugada", dijo en declaraciones a Cope Lugo entonces. "Esto no es vida. No se puede vivir con esta tensión. No podemos más", lamentó.