Todo lo que se sabe de ómicron hasta ahora: ¿qué dicen los expertos? ¿Qué diferencia hay con Delta?

En los medios de comunicación, hay una palabra que está sonando con mucha fuerza en los últimos meses. Ómicron. El 11 de noviembre de 2021, Botsuana detecta por primera vez esta variante y tres días más tarde llega a Sudáfrica. A partir de ahí, comenzaría a extenderse con gran velocidad.

Madrid confirmó el primer caso por esas fechas, un 29 de noviembre. La Organización Mundial de la Salud se vio obliga a intervenir ante el revuelo que se estaba produciendo en todo el mundo. Surgían muchas preguntas: ¿será la vacuna efectiva a esta nueva variante? ¿tendrá sintomatología más grave?

29 November 2021, Paraguay, Asuncion: A general view of the logo of the World Health Organization (WHO) displayed on a smartphone in front of visual representation of the new Omicron COVID-19 variant. Photo: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa

En un informe técnico dirigido a los Estados miembro, el organismo sanitario internacional de Naciones Unidas avanzaba la posibilidad de "futuras oleadas de COVID-19, que podrían tener graves consecuencias, dependiendo de una serie de factores".

De hecho, calificaban de "alta" la posible propagación de ómicron a nivel mundial y de "muy alto" su posible impacto, "dadas las mutaciones que pueden conferir un potencial de escape inmunológico y posiblemente una ventaja de transmisibilidad". Una previsión con la que trabajaban y que ya se está cumpliendo. La variante ómicron se está expandiendo de un modo exponencial por distintas autonomías y también fuera de nuestras fronteras. Por este motivo, Sanidad ya está tomando medidas. Entre ellas, la ampliación de los grupos que recibirán una dosis de refuerzo contra la covid-19 a los mayores de 40 años.

La Comisión de Salud Pública ha dado luz verde al tercer pinchazo, hasta ahora destinado a los mayores de 60 años, sanitarios y sociosanitarios y vacunados con Janssen, para dos nuevas franjas etarias: la de 50 a 59 años y la de 40 a 49 años. Otra de las iniciativas que pretenden luchar contra ómicron es la vacunación de los niños, que arrancó el pasado 15 de diciembre.

Si las vacunas que se encuentran en el mercado funcionan lo suficiente (o no) contra ómicron es una cuestión que trascenderá con el paso del tiempo e irá en función de las investigaciones que se encuentran en marcha en todo el mundo. Los creadores del compuesto de Pfizer, por ejemplo, ya han presentado los primeros informes preliminares sobre la protección contra ómicron. Los análisis de los expertos indicaron que el efecto cae de manera drástica contra la nueva variante.

No obstante, aseguraron que una dosis de refuerzo aumenta la defensa del sistema inmunológico contra esta mutación. Desde Sudáfrica, los primeros estudios apuntan en la misma dirección que Pfizer. La Organización Mundial de la Salud también se encuentra trabajando con sus asociados técnicos que inciden en que la "vacunación sigue siendo fundamental para reducir la frecuencia de los cuadros graves de la enfermedad y las defunciones. Todas las vacunas utilizadas actualmente continúan previniendo con mucha eficacia los síntomas graves y la muerte por covid-19, según informa la OMS en su página web.

Los síntomas que manifiesta son similares a la variante beta, que fue identificada también en Sudáfrica. La fatiga extrema es el síntoma más palpable en los casos registrados y se caracteriza, además, por una fiebre muy elevada. El dolor muscular suele tener una duración promedio de dos días y el desarrollo de la enfermedad es de carácter leve.

No, aunque el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades califica de "muy probable" que la variante ómicron del virus de la covid-19 cause más hospitalizaciones y muertes que la actual cepa dominante, la delta.

"Incluso si la gravedad de la enfermedad causada por ómicron es igual o menos que la gravedad de Delta, el aumento de la transmisibilidad y el consiguiente crecimiento exponencial de los casos superarán rápidamente cualquier beneficio de una gravedad potencialmente reducida. Por lo tanto, se condiera muy probable que ómicron provoque más hospitalizaciones y muertes, además de las que ya se esperan de las previsiones anteriores con Delta", explica el ECDC.

Community transmission of #Omicron is already ongoing in EU/EEA countries (cases are detected through representative sampling within EU/EEA routine surveillance system) and further rapid increase in the Omicron cases is expected in the next two months.https://t.co/MoSdRN4SQH