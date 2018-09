“Los grupos de WhatsApp de padres son un instrumento de desinformación muy potente”

Los grupos de WhatsApp forman parte del día a día de millones de personas. Tienen multitud de utilidades, para informarse del trabajo, el típico grupo de amigos de toda la vida, el del equipo de fútbol, o el de los padres del colegio de sus hijos. En este último precisamente es en el que nos vamos a centrar, en los grupos de WhatsApp de padres. ¿Qué tienen de especial? ¿Existe buena comunicación en estos grupos? ¿Realmente nos enteramos de las tareas que tienen que hacer nuestros hijos por un grupos de WhatsApp?

Para responder a estas cuestiones que nos planteamos, hemos decidido hablar con un experto en la materia. Se trata Juan de Gorostidi, un padre que, como casi todos los padres de niños que tienen edades comprendidas entre 3 y 12 años, tiene un grupo de WhatsApp en el que comentan las actividades de sus hijos para recordárselas y estar al corriente de lo que hacen en la escuela.

Lo llamativo de Juan, es que fue más allá de lo que todos pensamos sobre estos grupos. Decidió publicar en su cuenta de Twitter algunas de las conversaciones que tenían lugar en el grupo. Esos tuits se hicieron virales porque eran realmente graciosos.

Grupo de padres de WhatsApp (dramatización):

- Buenas tardes a todos, ha dicho la seño cómo va lo del belén del cole? No pude ir a la reunión.

- Hola.

- Sí, lo ha dicho.Que van de pastores. — Juan Noesporpresumir (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Quién?

- Buenas tardes.

- Quién lo ha dicho o quién va de pastor?

- Mi hija no va a la excursión, está enferma.

- Quién?

- Que se mejore.

- Que se mejore.

- Que se mejore.

- El mío va de rey mago.

- Quién? — Juan Noesporpresumir (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Esto es increíble. Mi hijo quería ir de Herodes.

- Que se mejore.

- Que ha pasado en Kenia?

- Herodes en el Belén???

- Hola a todos.

- Que se mejore. — Juan Noesporpresumir (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017



El famoso hilo de Twitter de Juan tuvo publicaciones con una interacción superior a los 17.000 retuits, 22.000 me gusta, y en torno a 1.000 respuestas de los usuarios

Estas publicaciones de Juan llamaron la atención de una editorial que se puso en contacto con él para proponerle algo que había deseado siempre, escribir un libro. El libro de Juan, ‘El WhatsApp de Padres’ se puede comprar en muchas plataformas digitales si estáis interesados en esta graciosa historia.

Juan ha explicado en COPE cómo es el día a día de un grupo de WhatsApp de padres y reconoce que “se tratan situaciones totalmente absurdas pero que terminan siendo muy graciosas”.

Sobre el libro, Juan considera que su intención era transmitir su humor, “contar las situaciones tan locas que se viven en estos grupos”.

Imagen de Juan de Gorostidi | Nota de prensa de la Editorial Penguin Random House

“El hilo de Twitter fue una completa locura. Lo compartió gente en diferentes redes sociales y me decían que las publicaciones tenían el mismo humor que utilizo yo. Me llegaban hasta por WhatsApp. Y no sabían que era yo quien lo había escrito”, ha recordado.

“Los grupos de WhatsApp de padres son un instrumento de desinformación muy potente. Los padres debemos responsabilizarnos de lo que tienen que hacer nuestros hijos, y si no lo sabemos podemos recurrir al grupo a preguntar. Pero es un desmadre, porque cuando abres el grupo hay diferentes tipos de conversaciones sobre temas diferentes y al final no te enteras de nada… Resulta gracioso pero terminas enterándote de nada”, destaca Juan.