El Gobierno prepara un marco normativo para reforzar el voluntariado

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha explicado que el Gobierno prepara una normativa sobre el voluntariado para permitir "que siga jugando en el contexto actual un papel determinante" y se desarrolle como "una herramienta fundamental de cooperación y solidaridad social".

Durante su intervención en la Escuela de Otoño del Voluntariado, Álvarez ha destacado la "dimensión sin precedentes" que ha alcanzado el fenómeno del voluntariado en los últimos meses, "como expresión espontánea de la solidaridad y de la cohesión social en nuestra sociedad".

"Cientos de miles de personas en nuestro país se han implicado activamente, a través de actividades de voluntariado, en la lucha contra la covid, adoptando así un papel proactivo a la hora de combatir la pandemia y mejorar el apoyo a los colectivos más vulnerables", ha asegurado el responsable de Derechos Sociales.

En su opinión, los nuevos modelos de acción voluntaria, "complementado con los más tradicionales, han venido para quedarse", como el empleo de las nuevas tecnologías como herramienta de voluntariado inclusivo.

"Desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales queremos, en colaboración constante con el Tercer Sector, dar un nuevo y necesario impulso a la política estatal de voluntariado; ya estamos trabajando conjuntamente en el desarrollo normativo de la ley del Tercer Sector (aprobada en 2015), que implica también elaborar un marco normativo del voluntariado", ha anunciado.

En el acto, el presidente de la Plataforma del Voluntariado de España, Luciano Poyato, ha resaltado la función insustituible de las organizaciones sociales, como responsables de programas o proyectos de voluntariado.

"El voluntariado no tiene sentido si no tiene efecto transformador en la sociedad. Sin causa social no es voluntariado", ha argumentado.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad "de quienes estén actuando por su cuenta bajo el paraguas de las organizaciones de voluntariado". Porque "no están haciendo lo correcto" -ha añadido- porque la tarea voluntaria "no se puede realizar de cualquier manera".

En el acto, que este año se ha realizado de manera telemática, han intervenido además, Jorge Fraile, director General de Servicios Sociales en el Gobierno de La Rioja; Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño, y Emilio Carreras, presidente de la Federación Riojana de Voluntariado Social.