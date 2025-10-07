El Gobierno ha llevado al Consejo de Ministros un informe sobre el acceso al aborto en la sanidad pública
Un documento que llega un día después de la carta de Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid para que pongan en marcha el registro de objetores de conciencia
El gobierno ha llevado al Consejo de Ministros un informe sobre el acceso al aborto en la sanidad pública, un documento que llega un día después de la carta de Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid para que pongan en marcha el registro de objetores de conciencia. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado en qué consiste la propuesta.
"Extender estas prácticas a las comunidades rezagadas, especialmente a aquellas que concentran más abortos para poder cumplir la ley, para poder garantizar la equidad en nuestro país" decía.
