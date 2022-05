El Gobierno descarta vacunar por la viruela del mono a los menores de 40 años: "No estamos en esa fase"

Desde que llegara el primer caso de la viruela del mono a España, nuestro país en apenas unas semanas se ha convertido en uno de los países que cuentan con más casos confirmados, la mayoría de ellos en la Comunidad de Madrid. Así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud cifrando en un tercio del total de los positivos confirmados de todo el mundo los que se encuentran en España.De hecho, es el segundo en Europa en número de casos tras Inglaterra con 70.

Según los datos registrados, 20 casos están confirmados y 31 están pendientes de los resultados definitivos, de un total de 88 que se consideran "sospechosos" y que han sido remitidos al Instituto de Salud Carlos III. Un número que se ha ampliado con mucha velocidad y que, aún así, desde el Gobierno no se tiene en cuenta una posible vacunación de menores de 40 años no vacunados previamente. Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señalando que el Ejecutivo no se plantea vacunar de la viruela del mono a ese sector de población. Cabe destacar en este sentido que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recordado que las personas nacidas antes de 1977 posiblemente estén "vacunadas de la viruela", de manera que se encontrarían "bastante bien protegidos de la viruela del mono".

"No estamos en esa fase" dijo Rodríguez este martes anunciando que el Ministerio de Sanidad ha ido dando cuentas de la situación de la enfermedad y se han activado los "mecanismos de alerta". Por su parte la Comunidad de Madrid ha exigido que se mueva con celeridad el Ministerio para actuar ante una crisis sanitaria que está teniendo lugar, reclamando la compra de vacunas y antivirales para tratar pacientes y contactos. Hay que tener en cuenta que Madrid es la comunidad con mayor número de positivos detectados llegando a registrar casi cuarenta casos.

Lo que si ha hecho el Ministerio de Sanidad es publicar un protocolo que pide aislamiento y uso de mascarilla por parte de los enfermos para evitar la propagación.









Existe una vacuna para la viruela del mono

Esta semana se supo que Sanidad estudiaba adquirir antivirales y vacunas para hacer frente a la viruela del mono. El virologo del CSIC, Marino Esteban, recomendaba la vacunación de contactos estrechos antes que aparecieran en estos síntomas de esta enfermedad y descartó una vacunación generalizada. En este sentido se encuentra la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que estaba valorando la viabilidad y efectividad de los tratamientos.

En estos momentos existe una dosis llamada Imnavez, autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en 2013 y por la FDA en 2019. En EEUU se comercializa bajo el nombre de Jynneos. Esta vacuna alcanzaría una protección en torno al 85% frentre a la viruela del mono, según la experiencia con las vacunas que se han utilizado antes de errradicar la viruela humana.