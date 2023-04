El Gobierno asegura que hará "todo lo posible" para garantizar el derecho al olvido oncológico en esta legislatura

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno hará "todo lo posible" para garantizar en esta legislatura el olvido oncológico, es decir, el derecho de personas que han superado un cáncer a que las entidades financieras no tengan en cuenta su historial médico a la hora de contratar un préstamo, un seguro o un crédito.

"Nos hemos puesto a trabajar inmediatamente y haremos todo lo posible para que en esta legislatura se produzcan las modificaciones que sean precisas para garantizar el olvido oncológico de los ciudadanos de nuestro país", ha asegurado la vicepresidenta preguntada por la diputada del PNV Idoia Sagastizabal en la Sesión Plenaria del Congreso de este miércoles.

En concreto, Calviño ha apuntado que el Gobierno quiere conseguir una normativa que "proporcione la máxima protección y una igualdad de trato a todos los ciudadanos que hayan tenido lamentablemente que sufrir o que estén sufriendo en este momento una enfermedad como es el cáncer o muchas otras que no pueden de ninguna manera convertirse en un estigma, ni en el momento en el que se están sufriendo ni, por supuesto, en el momento en que se están sufriendo en el resto de sus vidas".

Todo este proceso, además, se hará con premura, según Calviño. "Haremos todo lo posible por hacerlo también con la máxima rapidez. Tenemos que ser más ágiles y más eficientes que nunca para dar respuesta cuanto antes a una situación que hay que resolver", ha esgrimido.

La vicepresidenta primera ha insistido en que "es inaceptable que se discrimine, que se rechace, que se restrinja el acceso a la educación, a los servicios financieros o otro tipo de servicios a aquellas personas que hayan tenido y hayan sufrido una enfermedad en el pasado".

Además, también ha incidido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está al tanto de esta situación que están sufriendo los pacientes: "Me consta que esta sensibilidad no es exclusiva mía, sino de todo el Gobierno y, en particular, del presidente Sánchez, porque en cuanto vimos las noticias de que se estaban dando este tipo de prácticas lo comentamos inmediatamente".

MIÑONES: "YA ESTAMOS TRABAJANDO"

Por su parte, el ministro de Sanidad, José Miñones, también se ha referido a este tema tras una pregunta de la diputada Pilar Calvo Gómez, de Junts.

El ministro ha avanzado que Sanidad ya está "en contacto y trabajando" con el Ministerio de Consumo para incluir el derecho al olvido oncológico en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada en 2018 para no excluir a los pacientes de VIH y sida.

"Lo que pretendemos es, en colaboración entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Consumo, con el cual ya estamos en contacto y trabajando, precisamente extender esa protección a los pacientes oncológicos de cualquier discriminación a la hora de contratar los productos y servicios, como ya se hizo con el VIH y sida. Debemos cumplir con este derecho y que todos estaremos de acuerdo en el mismo", ha detallado.

Asimismo, ha resaltado que la Estrategia Nacional del Cáncer, aprobada en el año 2021, es la "hoja de ruta" de Sanidad y el Gobierno para que el cáncer, "en todos los aspectos de la vida, en su ámbito general, sea atendido como se merece". "Que la enfermedad no impida un acceso justo y no discriminatorio a distintos bienes y servicios", ha añadido al respecto.

"NO PUEDAN LLEVAR A CABO SU PROYECTO DE VIDA CON LAS MISMAS OPORTUNIDADES QUE AQUELLOS QUE NO HAN PADECIDO UN CÁNCER"

Actualmente, en España la legislación marca que tienen derecho al olvido las personas con VIH y otras enfermedades, pero no específicamente el cáncer, pese a que hay jurisprudencia que sí la ha incluido. "La situación actual no da cabida porque tienen que ir a recurrir a los tribunales si siguen no pudiendo acceder a esos préstamos", ha explicado Sagastizabal.

La diputada del PNV ha citado un estudio de la Fundación Carreras en 400 jóvenes diagnosticados de leucemia que concluía que el 83 por ciento tiene dificultades para acceder a un contrato de seguro de vida, el 51 por ciento para encontrar un trabajo y el 47 por ciento para acceder a un préstamo o un crédito. "Y en el momento que lo hacen lo es, además, curiosamente, con unas condiciones muy alejadas de lo que es asequible o usual", ha precisado.

Igualmente, ha lamentado que para estas personas que superan un cáncer no tener el derecho al olvido oncológico supone que "no puedan llevar a cabo su proyecto de vida con las mismas oportunidades que aquellos que no han padecido un cáncer".

"El hecho de haber sufrido un cáncer tiene que dejar de condicionar la posibilidad de tener un seguro de vida, un préstamo, un crédito o incluso un trabajo", ha reiterado.

Además, ha señalado a Calviño que países europeos como Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal ya lo han regulado, mientras España está "un tanto rezagada porque sólo se prevé algo similar para aquellos enfermos de VIH y sólo para el contrato de seguro".

El Grupo Socialista ya consiguió la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Sanidad que instaba al Gobierno a la regulación de este derecho, pero, tal y como ha pormenorizado la diputada vasca, "no establecía plazo alguno".

"Además, esto al final no deja de ser una mera declaración de intenciones porque no hay obligación de cumplirlas. Es a usted, a su gobierno, a quien corresponde modificar esta legislación por cuanto estamos hablando de entidades financieras, seguros e incluso consumidores", ha remachado.