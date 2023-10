Giulia Amati se alza con el Premio del Jurado del Another Way Film Festival con 'Kristos, The Last Child'

Más de 10.500 personas han presenciado las proyecciones o participado en las actividades del festival

La directora franco-italiana Giulia Amati se ha alzado con el Premio del Jurado del Another Way Film Festival con su cinta 'Kristos, The Last Child', según ha dado a conocer el certamen tras desvelar su palmarés de esta novena edición.

La película de Amati, que competía en Sección Oficial y tuvo su estreno nacional dentro del marco del festival, se ha alzado con este galardón, dotado con 1.500 euros. El documental expone la encrucijada del único estudiante de una pequeña escuela primaria sobre si seguir con su educación o convertirse en pastor.

Por su parte, 'Paradise', del ruso Alexander Abaturov, ha obtenido la Mención Especial del Jurado. La película explora las rápidas consecuencias del cambio climático en las regiones polares a través de los incendios.

El Premio Odisea para su exhibición en la cadena fue otorgado a 'Deep Rising', de Matthieu Rytz, narrado por Jason Momoa. Esta historia de intriga geopolítica, científica y corporativa ilumina la relación vital entre las profundidades del océano y el sustento de la vida en la Tierra.

La Mención especial EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance), un apoyo valorado en 2.000 euros para presentar la película ganadora en algunas universidades que conforman la alianza, recayó en 'Plastic Fantastic', de Isa Willinger. El documental retrata la crisis del plástico a través de las voces de la industria, científicos y activistas.

El Jurado de esta novena edición ha estado compuesto por Edurne Rubio, directora de comunicación, Fundraising y Transformación digital en Greenpeace; Itziar Miranda, actriz ('Amar es para siempre'), escritora y activista por los derechos de la mujer y la sostenibilidad; y la periodista Lola Huete Machado. En total diez títulos competían por el Premio del Jurado en Sección Oficial.

El Premio del Público en Sección Oficial ha recaído en 'Surrender Your Horns', de Bryony Dunne, un documental experimental que mezcla mundos reales y de fantasía sobre la relación del ser humano con los animales.

LA ÚLTIMA FRONTERA ECOLÓGICA EN FILIPINAS

Por su lado, en Sección Impacto la película ganadora del Premio del Público ha sido para 'Delikado', de Karl Malakunas, el relato de tres carismáticos líderes activistas que arriesgan sus vidas por preservar la última frontera ecológica en Filipinas.

Durante la clausura también se revelaron los trabajos ganadores de la séptima edición del concurso de cortometrajes 'Rueda por el cambio'. Los trabajos ganadores han sido en la categoría nacional 'El establo', de Elisa Puerto Aubel, y en la internacional 'Manimondo', de Michele Tozzi.

Además, el guión ganador de 'Guiones por el cambio' ha sido el documental 'Melodía para el fin del mundo', de Eva Montoya, dotado de 2.000 euros para el desarrollo de su guión.

Another Way Film Festival, el festival de referencia sobre progreso sostenible, clausuró ayer su novena edición con más de 10.500 espectadores, presenciales y virtuales, y participantes en sus actividades.

Este año el festival se ha celebrado del 18 al 25 de octubre en Cineteca Madrid, Cines Golem Madrid, cine Doré (Filmoteca Española), Institut français de Madrid, la plataforma online del festival y Filmin.

Bajo el lema 'El giro de guion por escribir' se presentó una programación de 43 títulos repartidos entre documentales, películas de ficción, cortometrajes y una miniserie con temáticas en torno al cambio climático, la crisis energética, el consumo en relación con el medioambiente, la justicia social y el activismo.

Además, se celebraron cinco actividades destinadas tanto a un público profesional como a toda la familia. "Actualmente podemos palpar una gran necesidad de comprensión, de empoderamiento y organización social y hemos querido responder a esta necesidad con la programación y actividades paralelas", ha afirmado la directora del festival, Marta García Larriu.