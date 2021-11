Gianmarco Onestini nos da su opinión sobre el beso de su hermano

MADRID, 25 (CHANCE)

La madrugada de este miércoles al jueves ha sido de lo más impactante en 'La casa de los secretos' porque hemos visto por fin el beso entre Cristina Porta y Luca Onestini que confirma el amor que sienten el uno por el otro -o no, porque muchas han sido las personas que han asegurado por redes sociales que es una estrategia para que la periodista no salga expulsada esta noche-.

Hemos hablado con Gianmarco y lo cierto es que le hemos preguntado por esta actitud de su hermano y sobre todo, por el gran amor que los dos tortolitos se dieron anoche ante las cámaras del reality. Aunque nos habla con sinceridad, parece que el italiano no confía del todo en el amor que su hermano pueda sentir por Cristina.

Gianmarco Onestini asegura que Cristina Porta es un pilar fundamental para su hermano dentro del reality en el que está concursando: "Cristina es una apoyo muy grande para mi hermano dentro de la casa. Lo que va a pasar fuera no lo sé, pero lo que estoy viendo ahora es que anoche hubo maracaná, las cosas van fluyendo y creciendo, a ver cómo va a acabar la cosa".

En cuanto a si piensa que el beso que ha habido entre ella y su hermano es una estrategia, confía en la audiencia: "La audiencia es muy inteligente y una decisión tan importante no se elige al final, si toman una decisión no es un por un beso, sino por todo lo que ha pasado en estos meses".

Aunque al principio no le gustaba esa relación, ahora ve a su hermano feliz y eso es lo más importante para él: "Más que evolución, simplemente veo a un hermano que está feliz, entonces ya estoy contento yo también. Lo que vaya a pasar no lo sabemos nosotros, pero ahora no puedo saber lo que va a pasar, pero le veo contento".