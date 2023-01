El gesto que hace tu hijo y que puede ser una señal de que tienes que llevarlo al oculista

Los problemas de vista son cada vez más comunes en los más pequeños de la casa. Los casos de miopía, astigmatismo, estrabismo o hipermetropía aumentan cada año. Esto se debe a exposición prolongada a las pantallas de los dispositivos electrónicos, que aceleran el deterioro visual de los niños.

Este deterioro lleva a empeorar su calidad de vida y, especialmente, su rendimiento escolar. Si se detecta a tiempo, algunos de estos problemas podrán corregirse durante la infancia, mientras que otros pueden acompañarles el resto de sus vidas.





Sin embargo, muchos niños no son conscientes de cuando su visión no es adecuada o no saben expresarlo. Por otro lado, algunos niños lo sospechan, pero prefieren no decir nada por qué no quieren llevar gafas graduadas. Y esto hace que sea tarea de los padres darse cuenta de los indicios que indican que sus hijos tienen que ir al oculista o al oftalmólogo cuanto antes.

Si nuestro hijo va al colegio, podemos recurrir a los profesores para saber si ellos han notado algo que pueda indicar que el pequeño no ve del todo bien. El médico o pediatra también puede ser de gran ayuda para corroborar el estado de la vista del niño.

Algunas de las señales que pueden ser un indicio que nuestro hijo necesita gafas son: