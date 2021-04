Sale a la luz el llamativo gesto que Margarita Robles tuvo con Iglesias en su último Consejo de Ministros

Pablo Iglesias ha dejado la Moncloa. Ya es un hecho que, para alivio de algunos de sus compañeros socialistas se ha consumado. Y la alegría no es un decir, está claro que en las filas de los de Sánchez hay quienes no tragaban a Iglesias ni muchos de sus gestos tratando de desprestigiar las instituciones y la propia democracia española. Sin saber si Pedro Sánchez dormirá más tranquilo o no, está claro que quien no echará en falta al líder de los 'morados' es la ministra de Defensa Margarita Robles.

¿Qué hizo Margarita Robles con Pablo Iglesias en su último Consejo de Ministros?

La noticia la ha contado José Enrique Monrosi, en un detallado reportaje en infoLibre, donde cuenta cómo fue esa histórica jornada. Monrosi cuenta detalladamente un último Consejo de Ministros para Iglesias en el que no faltan las despedidas de algunos altos cargos 'monclovitas' como Miguel Ángel Oliver o el mismísimo Iván Redondo, al que acaba dando un abrazo.





Según Monrosi, Pedro Sánchez tomó la palabra en el último momento de la reunión del Ejecutivo para agradecer a Iglesias su labor y dejarle tomar la palabra en último término. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y flamante nueva vicepresidenta tercera, no pudo contener las lágrimas mientras Iglesias pronunciaba su última intervención.

Agradecimientos a Podemos y... a algunos ministros socialistas

Iglesias alaba a los ministros de su partido y en un último giro de los acontecimientos se anima a elogiar a algunos de sus compañeros de Gobierno socialistas. Tiene palabras para Sánchez, para María Jesús Montero, Carmen Calvo y sobre todo para José Luis Ábalos, del que, según Monrosi, Iglesias habría dicho que es "su debilidad en el PSOE". La cosa llegó hasta el punto de proponerle (entre bromas) como sustituto de Marlaska en Interior.





Iglesias termina de hablar e infoLobre recoge que todos los miembros del Consejo de Ministros se pusieron a aplaudir. Todos menos uno, todos menos una. Margarita Robles, ministra de Defensa, "hizo ostentación", de dejar que se notara que no quería aplaudir a Iglesias. La única que se mantuvo firme a las críticas que en otros momentos ha vertido contra la figura de Iglesias y sus satélites 'morados'.

El Consejo de Ministros terminó e Iglesias ya pasea en sudadera por Vallecas, a donde ha vuelto tras años de intentar el asalto a los cielos de Moncloa que nunca llegó a culminar.