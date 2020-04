El gasto en la compra de los españoles cae más de un 37% desde el inicio del confinamiento

El gasto de los españoles, en estas dos semanas de confinamiento, ha caído más de un 37 % de media. Especialmente el consumo de los jóvenes de entre 18 y 30 años, que han bajado sus compras en un 50% mientras que los mayores de 60 son los que menos lo han reducido. Se ha desplomado el sector de la moda a pesar de poder comprar on line. El sector que sube, naturalmente, es el alimentario y limpieza, lo que llamamos la cesta de la compra.

Las legumbres las reinas de la compra

Y qué es lo que más hemos comprado en estos dias de confinamiento?.. Se ha disparado la compra de legumbres un 300%, lentejas, garbanzos..., las verduras envasadas o congeladas han llenado también el carro de la compra, y como no podemos salir, ha aumentado el capítulo chuches: palomitas, chocolate, patatas fritas y hemos comprado un 20% mas de cerveza de lo que es habitual en estas fechas. Se ha duplicado el valor de cada compra, antes de esta crisis, la media de cada carro se situaba en 47€ y ahora es de 95 Euros. Y no sólo porque salimos menos porque también se ha duplicado en cada compra on line. Desde la entrada en vigor del estado de alarma se ha registrado un retraso en la hora del comienzo de las compras por internet; antes comenzaban a partir de las 6 de la mañana y ahora no lo hacen hasta las 8. El pico era a las 15 y ahora a las 14. Antes del confinamiento la caida del consumo comenzaba a partir de las 23 y ahora se produce una hora antes.

Los hombres compran más

Un 57 % de las compras desde el estado de alarma las han realizado los hombres. En cuanto a edades, el gasto se sitúa en los consumidores de entre 18 y 24 en 56 Euros, entre los 25 y 30 aumenta hasta los 70 y los mayores de 60 han gastado una media de 105 Euros. Las comunidades en las que más ha caído el consumo por la crisis del coronavirus son Cantabria(48%), Cataluña (47%) y Comunidad Valenciana (47%). en las que menos se han reducido son Navarra (18%) Murcia (23%) y baleares (24%).