Fundación Toro de Lidia denuncia la aparición de pintadas antitaurinas en la plaza de toros de Alcalá (Madrid)

La Fundación Toro de Lidia ha denunciado este viernes la aparición de pintadas antitaurinas en la plaza de todos de Alcalá de Henares, que este año ha retomado los tradicionales encierros y corridas de toros en su programación de las Ferias.

En un mensaje en redes sociales, la Fundación Toro de Lidia se ha felicitado de la "gran noticia" que supone la vuelta de corridas de todos y festejos populares a la localidad y ha denunciado que, ante ello, los antitaurinos hayan actuado "con pintadas e insultos".

Así, ha mostrado fotografías del acceso a la plaza de todos con pintadas como 'toros no' o 'asesinos'. Alcalá Antitaurina ha convocado este viernes, a partir de las 20.30 horas, una protesta contra la "tortura animal" financiada con recursos públicos en la Plaza de los Santos Niños de la localidad bajo el lema 'Alcalá es cultura no tortura. No con mi dinero".