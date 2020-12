La frase emblemática con la que se recuerda a Fidel Castro que en realidad pertenece a Adolf Hitler

Se suele decir aquello de que la Historia es caprichosa, y en esta ocasión se puede demostrar uno de los motivos por los que se pronuncia esta expresión. Aunque parezca mentira, personajes tan antagónicos como pueden llegar a ser Fidel Castro y Adolf Hitler tienen cosas en común.

Adolf Hitler (1889-1945) fue uno de los mandos más destacados durante sus inicios como líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, precursor del Partido Nazi. Fidel Castro (1926), en cambio, estuvo vinculado a los partidos Ortodoxo y Unido de la Revolución Socialista de Cuba, y desde 1965 al Partido Comunista de Cuba, del cual fue su primer secretario hasta el 2011.

Las cosas que Hitler y Castro tienen en común

Un punto que ambos tienen en común es que su actividad política comenzó desde la oposición. En el caso del alemán, este estuvo preso en reiteradas ocasiones y durante su estancia en la cárcel comenzó a escribir una de sus obras más características, 'Mein Kampf'. En ella el posterior mandatario nazi expuso su ideología así como aspectos autobiográficos que lo hacían singular.

Por otra parte, a varios kilómetros de distancia, se encuentra Fidel Castro. Este también fue reo después de fracasar su asalto al Cuartel Moncada en 1953 y al igual que hiciese Hitler, este también aprovechó su estancia para escribir un libro autobiográfico y sobre todo, ideológico.

Otro de los dos puntos que tienen en común estas dos figuras históricas del siglo XX es que llegaron al poder a través de la imposición. Hitler, por ejemplo, fue nombrado canciller imperial en 1933 y tras la muerte del presidente Paul von Hinderbug, se autoproclamó líder y canciller imperial, con lo que asumió el mandato del Estado.

Fidel Castro fue nombrado primer ministro en 1959 y tras la reforma de la Constitución del 76 se autoproclamó presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros< con lo que desapareció el puesto simbólico de Osvaldo Dorticós, Presidente de la República.

La frase emblemática con la que se recuerda a Hitler

No es de extrañar, por tanto, que muchas de sus expresiones y frases emblemáticas hayan seguido utilizándose. Sin embargo, existe la falsa idea de que Hitler pronunció unas palabras que en realidad no son de él, sino de Castro. En concreto, la que hace referencia a la Historia. "La Historia me absolverá", se supone que pronunció el mandatario nazi.

Nada más lejos de la realidad, esta frase pertenece realmente a Fidel Castro, quien la escribió mientras estaba en presidio durante la mitad de la década de los 50 a partir de las ideas de su autodefensa ante el juicio en su contra por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Tampoco el objeto del folleto es verdadero, ya que está en relación con un acontecimiento clave en la vida del mandatario y no está relacionada con una cuestión meramente política.