Franco invita a todas las partes implicadas a leer "con detenimiento el Pacto de la Cañada antes de hablar"

Cuestiona que el consejero de Justicia, "con la formación adecuada, piense que la Policía puede entrar sin mandato judicial"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha invitado a todas las partes implicadas a leer "con detenimiento el Pacto de la Cañada antes de hablar" y ha cuestionado que el consejero de Justicia, Enrique López, cuando tiene "la formación adecuada", piense "que la Policía puede entrar sin mandato judicial" en los domicilios.

Franco ha reaccionado así en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que el consejero López, tras escuchar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, declaró que lo dijera abiertamente quien tuviera "simpatía por las plantaciones de cannabis".

"Me he comprometido a no utilizar la Cañada como arma arrojadiza. Está claro lo que dice el Pacto e invito a todas las partes implicadas a que se lo lean con detenimiento antes de hablar. Lo que sí hemos hecho desde Delegación es propiciar que los ayuntamientos de Madrid y Rivas, con Cruz Roja, se pusieran a trabajar y hoy muchas familias tendrán ya una estufa a lo largo del día", ha defendido.

"Y no voy a entrar en este tipo de batallas (en referencia a López) porque me sorprende mucho que gente con una formación adecuada piense que la Policía puede entrar sin ningún mandamiento judicial en un domicilio", ha lanzado.

Franco ha instado a "trabajar todos juntos" porque es lo que "pide la sociedad". "Ya habrá tiempo de dirimir responsabilidades después, ahora vamos a trabajar en lo que estamos, trabajando para resolver esta crisis debida al temporal y la crisis sanitaria porque el virus sigue ahí", ha terminado.