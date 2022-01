Dos médicos arrojan luz sobre "Flurona": ¿por qué ha surgido ahora y no al inicio de la pandemia?

Cataluña ha detectado este lunes los primeros casos de pacientes con flurona; es decir, la doble infección por coronavirus y gripe. Israel fue el primer país del mundo en detectar flurona este fin de semana en una mujer embarazada y sin vacunar y ahora en nuestro territorio ya hablamos de varios casos. Pero, ¿por qué se da esta coinfección y no ha ocurrido durante los casi dos años de pandemia?

Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, ha recordado este lunes que estamos en el pico más alto de contagios de toda la pandemia por culpa de ómicron y también comienza a llegar el frío, momento álgido de la gripe. Esta combinación de factores explica que estemos ante el inicio de más casos por esta doble infección. "Tenemos un cocktail perfecto. El año pasado no teníamos la variante ómicron, que ha demostrado ser la infección vírica que más se contagia y que más se extiende. Por lo tanto, es más fácil que la cojamos actualmente. Por otro lado, el virus de la gripe es desde enero cuando empieza a estar a sus anchas. El frío llega y el virus está a gusto con este clima. Si a estos dos ingredientes le añadimos que algunas personas no están vacunados contra una o las dos enfermedades, es más probabilidad de que esto ocurra", ha dicho.

Pérez-Almeida ha asegurado de que tendremos más casos que los primeros detectados en Cataluña y que, de momento, no parece que vaya a generar diagnósticos más graves entre los infectados. "Gran parte de la población ya está vacunada contra el covid, por lo que es posible que la evolución sea favorable", ha dicho. Además, ha recomendado que nos vacunemos ante las dos enfermedades y sigamos manteniendo las medidas preventivas ya establecidas, como la higiene de manos y la distancia de seguridad.

Isabel Sola, investigadora del CSIC, tiene una opinión similar a la de Esteban Pérez - Almeida. En una entrevista en "El programa de Ana Rosa" de Telecinco, la experta señala que de momento hay poca información sobre flurona y las consecuencias que pueden derivar de él. "Es algo nuevo porque hasta ahora no habían estado cocirculando los dos virus a la vez y habrá que ver si hay un agravamiento de los síntomas o no", ha dicho. Sobre la ola de contagios que asola España, la investigadora pide calma: "Sabemos que una persona puede volver a infectarse, pero las infecciones no van a ser tan severas, ya no nos enfrentamos desnudos ante el virus", ha dicho. Puedes ver su entrevista aquí.

