Festividad de la Asunción de la Virgen: altas temperaturas que mantienen en alerta de nivel rojo a zonas poco acostumbradas al calor extremo

Este viernes predominará el tiempo anticiclónico en todo el país, esperando algún chubasco débil y aislado solo en el sistema Ibérico, y con unos termómetros en los que las máximas irán en aumento en la mitad norte peninsular, especialmente en el Cantábrico, y las mínimas de manera generalizada.

A pesar de la mayoría de cielos despejados, la Agencia Estatal de Meteorología prevé nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia, con lloviznas débiles y bancos de nieblas en el mar y zonas litorales.

En Baleares, los cielos estarán despejados, si bien en Canarias, donde se espera calima, permanecerán nubosos en el norte de las islas, con alguna lluvia en el interior de las de mayor relieve.

Las temperaturas máximas irán en aumento en la mitad norte peninsular, aunque tendrán descensos en el oeste de Galicia y no variarán en el resto. Las mínimas registrarán descensos ligeros en la mitad sur y archipiélagos, y ascensos en las demás zonas.

Se superarán los 35 grados en la mayor parte del territorio, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, Cantábrico oriental y pudiendo hacerlo en las depresiones del noreste, mientras que las mínimas no bajarán de los 25 en el Mediterráneo y depresiones de la vertiente atlántica sur.

El viento soplará flojo en general con predominio de las componentes este y sur en Baleares y vertiente mediterránea y la sur en el resto. Soplará moderado de este rolando a oeste en el litoral cantábrico y, con intervalos de fuerte, el alisio en Canarias y el levante en Alborán y Estrecho.