Fernando Tejero niega que Dani Martín tenga un depresión

MADRID, 5 (CHANCE)

El año pasado vino como espectador para apoyar a los Premios Carmen del cine andaluz, pero este año acudía como nominado a mejor interpretación masculina de reparto. Fernando Tejero se dejaba ver de lo más feliz en la alfombra roja de los premios: "estoy ilusionado, es un año fenomenal del cine" y recalcaba la importancia "de estos premios para los andaluces".

Hemos hablado con el actor sobre la retirada temporal de su amigo Dani Martín de la música y nos ha confesado que "se retira porque quiere descansar es muy lógico, casi dos años de gira continua" por eso "ahora le toca descansar, estar muy bien, no le pasa nada como se ha contado en prensa de la depresión".

Fernando ha negado rotundamente que el motivo de su retirada sea por ansiedad: "Yo puedo confirmar que no, es uno de mis mejores amigos y Dani está muy bien", dejando claro que se trata de un momento de descanso merecido tras su imparable recorrido por los escenarios: "Está descansando, trabaja mucho y está bien, ya mismo está también cantando"

En cuanto al embarazo de María Pombo, Fernando ha asegurado que "le he dado la enhorabuena a Pablo cuando me enteré" pero no nos ha podido contar mucho más porque "llevo tiempo sin hablar con ellos". Ante esta respuesta, Fernando ha querido aclarar que "Pablo es uno de mis mejores amigos desde hace mucho tiempo, como mi hermano", para así evitar posibles rumores de mala relación.