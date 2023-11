Fernando Guillén Cuervo nos habla de Rodolfo Sancho

MADRID, 11 (CHANCE)

Hace unas semanas veíamos a Gemma Cuervo estrenarse en su perfil de TikTok. Una actriz que nos ha acompañado toda la vida en la pantalla y que ahora daba el salto a redes sociales para acompañar a todos esos seguidores que le han dado todo su apoyo durante su carrera profesional.

Hace unos días, hablábamos con Fernando Guillén Cuervo tras actuar en la obra de teatro "La venganza de Don Mendo" y le preguntábamos por su madre. Muy orgulloso nos desvelaba que "como dice mi niño 'lo está petando', lo está petando como dicen los chavales, es un gusto verla, escucharla tan bonita".

Además, el actor nos confesaba que "es un privilegio para una generación como la de mi madre conectar con gente joven. Conectar tanto, tanto con un perfil tan joven, eso es un privilegio absoluto y le da la vida".

Por otro lado, también le preguntábamos por Rodolfo Sancho, a quien definía como "una persona maravillosa, un ser maravilloso en todos los aspectos hasta donde yo le conozco y bueno, es muy duro", comentando que esta situación debe de ser muy difícil para él: "Supongo que lo hará como podrá, es demasiado extremo el caso como para ni si quiera valorarlo".

En cuanto a otro compañero, Juan José Ballesta, Fernando nos aseguraba que "es una grandísima persona" y nos explicaba que "no conozco los detalles" del escándalo judicial en el que está en vuelto por lo que "no sé valorarlo porque no conozco los detalles, solo puedo valorar lo gran persona que es y no sé si ha tenido un tropezón en la vida, no lo sé. Espero que sí ha sido un tropezón haya sido solo eso, es una bellísima persona Juanjo. No sé mucho sobre lo que ha ocurrido".

Una vez más Fernando se mostraba orgulloso de la familia que tiene: "No ha sido fácil, pero para muchísima gente no es fácil y ya está, nos ha dado mucho, la familia nos ha dado mucho bagaje, mucha cultura y mucha unión de familia, mucha protección, mucha enseñanza".