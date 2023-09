Félix, hermano de Rodolfo Sancho, guarda silencio tras las declaraciones de Darlin Arrieta

MADRID, 14 (CHANCE)

Darlin, hermana de Edwin Arrieta, ha dado un paso al frente y casi mes y medio después del atroz asesinato del cirujano en Tailandia a manos presuntamente de Daniel Sancho, ha concedido su primera entrevista en España. Nerviosa y completamente rota, la colombiana se ha sentado en el plató del programa 'Mañaneros' de TVE y se ha sincerado con Jaime Cantizano sobre la pesadilla que está viviendo su familia.

Dirigiéndose a él como "esa persona" en todo momento, Darlin ha confesado que no entiende cómo Daniel -del que Edwin nunca les habló- fue capaz de actuar así con su hermano: "No conforme con matarlo me lo descuartizas. Y no eres conforme con eso que esparces sus partes por ahí. Ni a un animal que me encuentro muerto soy capaz de hacerle eso" ha asegurado.

Además, Darlin también ha hablado de Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo, y confesando que no se han puesto en contacto con su familia tras el atroz crimen cometido supuestamente por su hijo, les ha mandado un demoledor mensaje: "Ellos están sufriendo, pero pueden volver a escuchar la voz de su hijo. Que se acuerden que al otro lado del charco hay unos padres de la tercera edad sufriendo aun más. Porque mi padre se despidió de mi hermano y no lo volverá a ver".

Sin embargo, y a pesar de su dolor, Darlin no ha dudado en dejar la puerta abierta a un posible encuentro con los padres del presunto asesino de Edwin. "Si ellos vienen a Colombia, nosotros les recibimos, porque ellos son unos papás que están sufriendo como lo están haciendo los míos. Si ellos quieren ir a Lorica, no tenemos ningún problema con eso" ha ofrecido.

Una propuesta a Rodolfo Sancho y a Silvia Bronchalo sobre la que le hemos preguntado al hermano del actor, Félix, que muy serio ha preferido guardar silencio sobre las declaraciones de Darlin.

A diferencia de su madre, Noela Aguirre -que horas antes salía en defensa de su nieto, reconocía lo que le echa de menos y confesaba las ganas de visitarle - el joven, que guarda un gran parecido con Rodolfo, ha dado la callada por respuesta y ha dejado en el aire qué le parece a la familia que la hermana de Edwin Arrieta haya abierto las puertas de su casa a los padres de Daniel.

Muy discreto, Félix tampoco ha aclarado si es cierto que su sobrino pidió ayuda a Froilán para intentar abandonar Tailandia tras acabar presuntamente con la vida del médico colombiano.