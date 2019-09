Feliciano López y Sandra Gago comparten un emotivo álbum de su boda

MADRID, 22 (CHANCE)

Tras darse el si quiero el pasado viernes en una discreta y romántica ceremonia civil, ahora Feliciano López y Sandra Gago han querido compartir con sus seguidores una serie de fotografías del evento.

En ellas desvelan el vestido de la novia, un sencillo diseño de Jesús Peiro, y las joyas de Rabat que utilizó para ese día tan especial, y también el chaqué que llevo el tenista.

Además, también podemos ver uno de los momentos más emotivos del enlace, cuando los novios se colocan los anillos, así como su posado tras ser marido y mujer, en el que se muestran de lo mas cómplices.Pero no solo han sorprendido compartiendo este álbum privado, sino también por los bonitos mensajes que se han dedicado los recién casados.

"Ya me decían que pasaba rápido, que disfrutara... Y así fue. Pasó volando y disfrutamos tanto que queremos volver a cada segundo que vivimos. Fuimos inmensamente felices sintiendo la suerte que tenemos de teneros, de abrazaros, de bailar, reír y llorar con vosotros. Gracias de corazón. Dicho esto... ¿Repetimos el año que viene?", escribía emocionada la modelo, a lo que el tenista añadía: "El camino es más o menos largo en función de quien te acompaña... He leído muchas definiciones acerca de lo que significa la felicidad pero ninguna de ellas se acerca a lo que vivimos ayer junto a todos vosotros... eso es la FELICIDAD! Y dicen que compartida es doble, por eso ayer fue todo tan especial... un chute de amor y de buen rollo en el ambiente que nunca vamos a olvidar. Sandra te lo dije en Londres delante de 10.000 personas y te lo vuelvo a decir, YOU ARE THE BEST. Gracias a G&S por poner a Sandra en mi camino... Y gracias de nuevo a todos los que nos acompañasteis ayer, quiero mas cumpleaños así. Love you My wife".

Sin duda, ambos están viviendo una de las etapas mas dulces de sus vidas. Tendremos que esperar a conocer mas detalles del enlace y de cual será el viaje escogido para su luna de miel, la cual tendrá que posponerse unos meses debido a los compromisos profesionales de Feliciano.