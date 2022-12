Un farmacéutico se hace viral por lo que enseña de una receta médica: "Qué brujería es esa"

Por mucho que pasen los años, siempre que leemos alguna receta escrita de puño y letra por un médico, nos cuesta entenderla. De ahí viene el dicho de “tienes letra de médico”, algo que deja claro que no hay quien la entienda, y desde la cuenta de Twitter @Farmaenfurecida, gestionada por un farmacéutico, se recogen muchas de esas recetas escritas por los profesionales para retar a los usuarios a que intenten descifrar qué es lo que pone y qué medicamento deben suministrar al paciente.

Y eso es lo que ha ocurrido en esta ocasión, en la que realmente resulta ilegible lo que pone en el papel. Pero aún así, parece que los farmacéuticos han desarrollado un don especial para descifrar este tipo de letras, porque no se han equivocado a pesar de la dificultad. A raíz de esto, el mencionado tuitero a veces ofrece a sus seguidores una especie de juego para que intenten descifrar algunas de las letras más ilegible.

Este sábado, Guille Martín, la persona que lleva la mencionada cuenta de la red social, ha compartido este sábado una receta que ha sorprendido mucho. No obstante, en esta ocasión, lo llamativo no tiene nada que ver con la ilegibilidad de lo que había escrito, sino por todo lo contrario.









"La ha rellenado el paciente. 99.9% no me equivoco"



Esto ha sorprendido tanto a los seguidores de esta cuenta de Twitter que ya acumula más de 9.700 'me gusta' y 500 'Retweets'. En la imagen publicada se puede ver como las palabras escritas que indican el medicamento que el paciente debe comprar se pueden leer a la perfección.

Las reacciones han salido de forma inmediata. Muchos han mostrado su sorpresa, mientras que otros no se creen que eso lo haya escito el propio farmacéutico. "Qué brujería es esa", comentaba un usuario sin dar crédito. "La ha rellenado el paciente. 99.9% no me equivoco", aseguraban otros. "Esa es falsa, seguro", bromeaban otros sin creerse lo que estaban leyendo.

De la misma manera, en otras ocasiones, el mencionado tuitero a veces ofrece a sus seguidores una especie de juego para que intenten descifrar algunas de las letras más ilegible. "Venga, que os veo aburridos… ¿Qué leches pone ahí?", reta el farmacéutico a sus seguidores. Tras unas horas de espera y más de 300 respuestas de usuarios de la red social intentando adivinándolo, el sanitario dio la respuesta correcto. "Pone Micardis 40. Ya podéis dormir tranquilos", resolvía. "Lo que ves tú / Lo que ve el farmacéutico", decía, explicando la "traducción".