El fallo que cometes cuando inicias un viaje en coche y con el que tienes que tener cuidado

Si la crisis del coronavirus no lo impide, en quince días las calles de nuestras ciudades se llenarán de penitentes e imágenes durante las procesiones de Semana Santa. Para los menos religiosos, es también una semana de vacaciones, un respiro en medio del intenso año de trabajo. Un periodo en el que se producen millones de desplazamientos por carreteras, ya sea a participar y visitar lugares con una gran tradición religiosa y cultural o bien a lugares de playa, puesto que el tiempo, ya el mes de abril, puede acompañar.

Si ese viaje lo vamos a realizar en nuestro vehículo es fundamental que le hagamos una puesta a punto. Nunca está de más revisar los niveles de agua, aceite, líquido anticongelante, el estado de la batería y echar un ojo - nosotros si entendemos o en el taller- a los filtros, los frenos, las luces... Nos va la seguridad de nuestro habitáculo en ello y, sobre todo, la seguridad de los que viajamos en el interior del vehículo, de los que vamos en el coche.

No, no nos hemos olvidado. Es imprescindible comprobar el estado y la presión de los neumáticos, también el de la rueda de repuesto.

Para poder saber si tus neumáticos ya tienen muchos años y es hora de cambiarlos fíjate en estos números que indican la semana y el año en el que fueron fabricados.



Y sin embargo, hay tres millones de españoles que no revisan los neumáticos antes de comenzar un largo viaje, según se desprende de la segunda oleada del Observatorio de Conductores elaborado por el Real Automóvil Club de España, el RACE.

Los neumáticos y la seguridad

Esa segunda oleada del Observatorio de Conductores, centrada en una de las partes más sensibles del automóvil para la seguridad: los neumáticos, ofrece resultados preocupantes, alarmantes, califica el RACE a que el 8% de los conductores no revisa el estado de las ruedas antes de emprender un desplazamiento largo, y un 21% tampoco lo hace a pesar de verlos ‘bajos’ de presión. Sólo un poco más de la mitad de los más de 1.300 encuestados afirma revisarlos al menos una vez al mes, y uno de cada cuatro los revisa al echar gasolina.

¿Cómo comprobamos si nuestros neumáticos están desgastados y tenemos que cambiarlos? Las respuestas más recurrentes dadas por los encuestados son ‘a simple vista’, llevándolo al taller, con un medidor de profundidad o con el popular truco de la moneda de un euro -la parte dorada de la moneda coincide con la profundidad mínima recomendada para su dibujo-.

A la hora de cambiarlos, el principal motivo esgrimido por los conductores es el desgaste (59%), por delante de pinchazos y reventones (9%), desgaste de la banda de rodadura (8%), su antigüedad (8%), el kilometraje (6%) o por exigencias de la ITV (3%). Según los datos de la encuesta, el 75% de los usuarios han cambiado sus neumáticos hace menos de 2 años, siendo las personas de mayor edad -por encima de 61 años-, los que llevan las ruedas más antiguas. El resultado general de la encuesta arroja la conclusión de que, en general, los conductores desconocen la información de sus neumáticos, ya que sólo un 7,8% han respondido de forma correcta a las preguntas acerca de la información que se puede encontrar en el perfil de las propias ruedas.

Problemas más comunes: pinchazos y aquaplaning

El principal problema que han sufrido los conductores españoles vinculado a los neumáticos es un pinchazo. Así lo afirman el 86% de los encuestados.

El porcentaje se reduce a un 46% cuando la pregunta es si en algún momento se ha enfrentado al aquaplanning, un peligro por culpa de agua embalsada en la carretera por la lluvia -no podemos pasar por alto que España no es un país muy lluvioso-. Baja también el número de conductores, al 35 por ciento, que no han podido seguir la marcha por culpa de la nieve o los que han experimentado un reventón que se sitúa en el 28% por ciento.

Prácticamente la mitad de los encuestados ha tenido que dejar de realizar un desplazamiento por previsión de condiciones adversas (nevadas o lluvias fuertes).

Mejor neumáticos nuevos

El 90% de los encuestados compra neumáticos nuevos, tendencia que se acrecienta con la edad, ya que los mayores de 50 años eligen esta opción prácticamente en su totalidad.

Los lugares preferidos para su sustitución son las tiendas especializadas (45,6%), los talleres de confianza de los conductores (35,2%) y el taller oficial de la marca del vehículo (17,4%).

El RACE recomienda seguir siempre esta serie de consejos y recomendaciones en relación a los neumáticos, su uso, su mantenimiento y su sustitución:

Extremar la precaución y adecuar la conducción. Moderar la velocidad y evitar, en la medida de lo posible, los adelantamientos. Aumentar la distancia de seguridad o evitar realizar movimientos bruscos en la dirección. Adecuado agarre en neumáticos.Disponer del adecuado agarre en neumáticos: resulta vital identificar previamente cuáles son esas vías en las que falla la adherencia. Examinar la profundidad de la banda de rodadura: El mínimo legal del dibujo está fijado en 1,6 mm, si bien es aconsejable cambiar el neumático si posee una profundidad inferior a 3 mm. Recuerda que cuanto más desgastado esté el neumático, la distancia de frenado será mayor, y también aumenta el riesgo de que se produzca aquaplaning. Medir la presión: La presión del neumático puede medirse utilizando un manómetro digital. Realiza esta medición con el neumático en frío y comprueba que se corresponde con la que figura en el manual del vehículo. Lo ideal es verificar la presión cada 2.000 kilómetros, una vez al mes o antes de un viaje largo.

"Los accidentes de neumáticos pueden minimizarse ostensiblemente" afirma el Real Automóvil Club, "escogiendo aquellos que cuentan con mayor agarre".