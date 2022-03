El 'extra' en el bolsillo de dos años de mascarillas

En China o Japón ya formaba parte de su rutina. Ponerse la mascarilla para cubrir boca y nariz no supuso una novedad que trajo el COVID. Sus ciudadanos y los de varios países asiáticos ya tenían interiorizada esa cultura bien para combatir episodios de alta contaminación o bien para prevenir enfermedades respiratorias. Pero en febrero de 2020 esos 'cubrebocas' como les llaman en varios países latinoamericanos empezaron a utilizarse en Italia y a verse por España. Se convirtieron rápidamente en un objeto cotidiano de uso. Al principio hasta 'de deseo'. No era fácil encontrarlas debido a su escasez y alta demanda. Ahora se venden en todo tipo de establecimientos, máquinas expendedoras incluidas. La cesta de la compra incluye este tipo de productos como ya hacíamos con otros de primera necesidad. Léase el papel higiénico, los pañuelos o los pañales.

Pero... ¿cuánto dinero nos hemos gastado en todo este tiempo? Hoy la mascarilla es obligatoria en todo tipo de recintos interiores, transporte público incluido. Lo ha llegado a ser también en exteriores e incluso en vehículos privados si los que en ellos viajaban no eran convivientes.

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios cifra en 700 euros por persona en el caso de la compra de las mascarillas quirúrgicas (más conocidas como las azules aunque ahora las hay ya de todos los colores) y de hasta 1.500 si son de tipo FFP2. Son los casos más extremos de gasto porque esa estimación está hecha para aquellas personas que la utilizan durante todo el día ya que, por ejemplo, viajan en autobús o metro y su trabajo es presencial. En ese promedio se incluiría también a los niños o adolescentes ya que para ellos el uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar. En cualquier caso se estima que una familia compuesta por dos adultos y dos niños llegan a gastar unos 100 euros al mes. Calculadora en mano, 1.200 al año. Sanidad sigue recomendando cambiar la mascarilla cada cuatro horas.

José Ignacio Cáceres, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo asegura a COPE 'que el gasto ha variado porque al principio no había mascarillas y la mayor parte de ellas venían de China. No fue hasta mayo de 2020 cuando empezó a ampliarse la fabricación interna'. Él no llega a las estimaciones que hace la OCU sobre los 1.500 euros por persona desde que empezó la pandemia pero sí sitúa en unos 500 'sin contar las mascarillas de tela que inicialmente se vendieron mucho o las reutilizables. Es un cambio importante porque hasta ahora era algo que no se utilizaba. Gastarte el dinero en algo que inicialmente ni estaba previsto es romper el presupuesto familiar que ya de por sí está bastante erosionado'.

Tampoco ha ayudado demasiado, nos dice, que el Gobierno bajara en noviembre de 2020 el IVA de las mascarillas quirúrgicas del 21 al 4% en línea por lo marcado por la UE. De momento esta rebaja estará vigente hasta el 30 de junio de este año. En el resto de países de nuestro entorno se aplica un IVA en este tipo de productos de entre el 5 y el 7%. El precio máximo fijado por el Ejecutivo en las quirúrgicas es de 0,62 euros la unidad. Dos situaciones que no se extienden a las FFP2. Su IVA no ha bajado y el Ministerio sigue descartando hacerlo. Tampoco tienen un precio máximo tope fijado.

VAIVÉN EN EL CONSUMO



Según datos de la distribuidora farmacéutica Cofares solo entre noviembre de 2021 y enero de 2022 -con el estallido de la variente Òmicron- la venta de mascarillas FFP2 aumentó en un 642%. En diciembre pasado la venta en farmacias se disparó un 107%. Habría que irse hasta mayo de 2020 para anotar un registro tan alto. Las ventas alcanzaron entonces un 129%.

Su consumo no siempre se ha mantenido estable durante toda la pandemia. Por ejemplo, durante el verano pasado cayó coincidiendo con la supresión de la obligatoriedad de llevarla en exteriores. Las ventas según la consultoría Iqvia descendieron un 20% en el mes de agosto.