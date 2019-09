Expertos recomiendan una reducción del colesterol LDL del 50% de los valores basales en pacientes de muy alto riesgo

Los pacientes en tratamiento de coleterol necesitan una reducción del colesterol LDL de al menos el 50 por ciento de los valores basales, situando la cifra objetivo por debajo de 55 miligramos en los pacientes de muy alto riesgo y por debajo de 70 miligramos en los de alto riesgo. Así se expresa en las nuevas guías presentadas por La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y la Sociedad Europea de Ateroesclerosis (EAS).

Estas guías incluyen, por primera vez, la importancia del tratamiento con inhibidores de la PCSK9 para la prevención de riesgos cardiovasculares en pacientes de muy alto riesgo, sobre todo en aquellos que han sufrido problemas cardíacos previos o un infarto reciente.

Los fármacos inhibidores de la PCSK9 están ahora recomendados (clase 1A) como tratamiento estándar para la prevención secundaria de eventos cardiovasculares en pacientes de muy alto riesgo que no consiguen llegar a las cifras objetivo con las dosis máximas de estatinas toleradas y ezetimiba.

El próximo 10 de septiembre, un grupo de expertos de prestgigio internacional debatirá sobre las implicaciones clínicas de estas nuevas guías, centradas en la importancia de bajar los niveles de colesterol en pacientes de riesgo, en el programa de formación Lipid Day, una sesión clínica organizada por Ediciones Mayo en colaboración con Amgen.

Los ponentes son el doctor José Luis Zamorano, vicepresidente de la Sociedad Europea de Cardiología y Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid; el doctor Alberico L. Catapano, director del 'Laboratory for the Study and Lipoproteins and Atherosclerosis'; el doctor Paul Evans, presidente del grupo de trabajo sobre Aterosclerosis y Biología Vascular de la Sociedad Europea de Cardiología; el doctor José Ramón González-Juanatey, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; el doctor Ángel Cequier, presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología; el doctor Lluís Masana, director de la Unidad de Medicina Vascular y Metabolismo del Hospital Sant Joan de Reus.