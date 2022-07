Expertos advierten: estos son los pasos que debes seguir si tienes síntomas covid pero sigues dando negativo

La incidencia sigue descendiendo en nuestro país. Sanidad ha notificado este viernes un descenso de la incidencia acumulada de más de cien puntos, haciendo que se sitúe así en los 558,27 casos por 100.000 habitantes en los mayores de 60 años.

No obstante, aún son muchos españoles los que se han contagiado de covid-19 y, a pesar de haber dado negativo, siguen teniendo síntomas del virus. ¿Qué hacer? ¿Por qué ocurre esto? Muchos expertos explican esto como el efecto de la "positividad retrasada", que ha aparecido especialmente con el incremento de la presencia de las nuevas variantes del virus. Al haber reducido el período de incubación, nuestro cuerpo tarda menos en reaccionar y los síntomas suelen aparecer antes.





¿Qué debo hacer entonces? Lo cierto es que hay discrepancias. Algunos aseguran que las pruebas que podemos realizarnos en casa, como los test de antígenos, podrían no detectar la variante BA.5 o hacer incluso que no sea detectada con facilidad. Otros, no obstante, creen que un incorrecto procedimiento podría dar un como resultado un "falso negativo".

Esther Babady, jefa del Servicio de Microbiología Clínica en el Centro Sloan Kettering de Nueva York recomienda hacer una prueba PCR, con una mayor fiabilidad, para confirmar el resultado y cerciorarnos de si se trata de un contagio o no. De no poder acceder a una, se recomienda repetir la prueba de antígenos. De hecho, KevinDieckhaus, jefe de Enfermedades Infecciosas de UConn Health, asegura que es "conveniente" realizarnos una prueba "tres veces durante tres días", con un espacio de 24 horas entre todos, siempre y cuando los síntomas estén presentes en el organismo.

Sanidad notifica 26.018 nuevos casos de coronavirus y la incidencia baja a 558

El Ministerio de Sanidad ha registrado este viernes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 26.018 nuevos casos de coronavirus, de los que 14.764 se han producido en mayores de 60 años, lo que eleva a 13.226.579 la cifra total de contagios en España desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años, el informe muestra una bajada de más de 100 puntos, situándose en los 558,27 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 694,73 notificados el martes por el departamento dirigido por Carolina Darias. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 26.796 positivos en este grupo de edad.





En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 325 más, de los cuales 353 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 110.719 personas.

Actualmente, hay 8.433 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (frente a los 9.826 del martes) y 460 en una UCI (se registraron 516 este martes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,09 por ciento (frente al 8,23% del martes) y en las UCI en el 5,34 por ciento (en comparación con el 5,97% notificado en el último informe).