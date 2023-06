Experto urge a la implantación del cribado en cáncer de cérvix en España: "Estamos todavía en la línea de salida"

El presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), el doctor José Luis Rodríguez Peralto, ha lamentado que España está "en la línea de salida, o como mucho pisando la línea de salida" en cribado de cáncer de cérvix, en comparación con el de cáncer de mama, por lo que ha pedido una implantación equitativa en todas las CCAA.

Así se ha pronunciado en el marco del encuentro 'Cribado basado en evidencia. Recomendaciones para mejora de detección temprana del cáncer en mujeres', organizado por Europa Press con la colaboración de Hologic, durante el que se ha anunciado una alianza entre esta compañía junto con la SEAP, el Grupo Español de Pacientes Con Cáncer (GEPAC) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) para reforzar el diagnóstico precoz en los tumores femeninos.

Rodríguez Peralto ha contextualizado que las CCAA se encuentran actualmente inmersas en un proceso de implantación progresiva del programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix, tras su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2019.

Además, tal como marca la Estrategia en Cáncer del SNS, en 2024todos los programas de cribado deben estar en marcha. Requerirá, entre otras cuestiones, contar con un sistema eficiente que gestione las invitaciones y derivaciones. De esta forma, en 2029, todas las CCAA deben haber alcanzado el 100 por ciento de cobertura en el cribado de cáncer de cérvix.

Sin embargo, según el doctor, este cribado "todavía no está organizado" en las distintas comunidades. "Otras CCAA lo tienen organizado teóricamente, pero todavía no han empezado, o han empezado algún piloto, pero es como si casi no hubieran comenzado y son muy pocas las que de verdad lo han iniciado", ha criticado.

Así, Rodríguez Peralto ha pedido a las Administraciones públicas que se establezca el cribado poblacional en cáncer de cérvix "de forma definitiva ya en todas las comunidades autónomas", de modo que, "de verdad, empiece a funcionar".

Además, ha añadido que el diagnóstico precoz que se consigue con la implantación de los cribados es coste-efectivo. "Si detectamos un cáncer en estadios muy iniciales o incluso antes de que llegue a los estadios iniciales, podemos resolver el problema con muy poco dinero. Pero si diagnosticamos los cánceres cuando están muy avanzados, desde el punto de vista coste-eficacia, se complica muchísimo", ha razonado el presidente de SEAP.

Por su parte, la presidenta del GEPAC, Begoña Barragán, ha recordado que, según las recomendaciones europeas, el 90 por ciento de las mujeres de la Unión Europea que cumplan los requisitos deben tener acceso al programa de cribado de cáncer de cérvix en 2025. Sin embargo, en España apenas se llega al 50 por ciento en cáncer de mama. "Si no estamos llegando con los cribados del cáncer de mama, que empezaron en los años noventa, en el de cérvix, ¿cuándo vamos a llegar?, se ha preguntado Barragán.

Si bien ha reconocido que como asociación de pacientes GEPAC puede "hacer mucho" en cuanto a la formación de la persona que se va a someter al cribado, ha lamentado que, sus integrantes, no saben "a dónde mandar" a la población diana. "No tenemos instrucciones claras de cáncer de cérvix en ninguna CCAA. De aquí a 2029 hay muchas vidas en juego, y hay mujeres que van a morir que se podrían salvar si estuvieran los cribados en marcha", ha apuntado.

Por otro lado, la coordinadora de la sección de Prevención y Diagnóstico Precoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Ana Santaballa, ha destacado que "hacer cribado por hacer cribado no tiene sentido", ya que "realmente" es útil si está asentado sobre pilares "muy sólidos" que demuestran que se reduce la mortalidad de ese cáncer concreto.

"El de cáncer de mama está muy consolidado, hay muchos ensayos aleatorizados que demuestran que hacer cribado con mamografía en mujeres entre 50 y 65 años disminuye la mortalidad por cáncer de mama", ha aclarado, para incidir en que "las mujeres se van a morir menos si el cáncer de mama se diagnostica de forma precoz". Más allá de de reducir la mortalidad, el diagnóstico temprano también reduce la carga de tratamiento a la que se va a someter a la paciente.

Sin embargo, ha aclarado que si la "principal barrera" de las pacientes para someterse a los cribados en cáncer de mama es la falta de información, en cáncer de cérvix la primera barrera es que "no existe" la posibilidad de realizarlo. "Sabemos la teoría, pero si no la ponemos en marcha, no podremos seguir presionando para impulsar el acceso a los tratamientos adecuados", ha precisado.

MÁS DE 2.300 NUEVOS CASOS DE CÁNCER DE CÉRVIX EN 2023

A lo largo de 2023 se detectarán un total de 35.000 nuevos casos en de cáncer de mama y 6.500 fallecimientos. En cáncer de cérvix, se diagnosticarán 2.326 nuevos casos este año y se registrarán 700 fallecimientos, según ha expresado la General Manager de Hologic Iberia, Emilia de Alonso, apoyándose en datos de SEOM.

"Si un cáncer lo detectamos en estadio 1, tiene supervivencia del 98 por ciento en cáncer de mama, pero en estadio 4 la cifra disminuye hasta un 24 por ciento. En cuello de útero, si se detecta de manera temprana, la posibilidad de supervivencia es del 91 por ciento, frente al 16 por ciento si se disemina en tejidos que están alejados del foco", ha detallado de Alonso.

Si además el diagnóstico temprano se complementa con herramientas de Inteligencia Artificial "se consigue interpretar mejor y diagnosticar mejor y de forma más temprana" la enfermedad, ha señalado la representante de Hologic.

En una citología convencional, el facultativo se encuentra con gran cantidad de células y su responsabilidad es encontrar aquellas que tienen patología. "Es como buscar una aguja en un pajar", ha indicado de Alonso, para añadir que la IA facilita este proceso.

Así, estos expertos han llamado a conseguir que todas las CCAA tengan establecido "de forma homogénea" el cribado poblacional en cáncer de cuello de útero. "Si no, si unas van mas rápido que otras, habrá inequidad completa. Lo que intentamos es que todas las mujeres, independientemente de dónde vivan, tengan la misma capacidad de determinación, pero esto desgraciadamente todavía no lo hemos conseguido y nos queda mucho tiempo para poderlo conseguir", ha concluido el doctor Rodríguez Peralto.