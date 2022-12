Un experto predice el tiempo que hará en Navidad, Nochevieja y Reyes: las zonas dónde lloverá y nevará

¿Tendremos unas navidades pasadas por agua? ¿Nos tomaremos las uvas sin demasiado frío? ¿Podremos disfrutar de días despejados para la cabalgata y Reyes? Una serie de preguntas muy frecuentes durante estas fechas, sobre todo viendo cómo está actuando la meteorología en estos momentos, con lluvias y viento en toda España.

Hay que tener en cuenta que actualmente no es posible dar predicciones detalladas sobre el tiempo a más de diez días vista, como es el caso. Sin embargo, a estas alturas de diciembre la mejor opción es ofrecer las tendencias del tiempo agrupadas por semanas y sobre ciertas variables meteorológicas con respecto a los valores climatológicos. No obstante, estas predicciones deben ser tomadas con mucha cautela, tal y como han señalado dos expertos desde Meteored, Francisco Martín y Víctor González. Ellos aseguran que no llegaremos a unepisodio de lluvias tan importante como el actual, pero sí parece posible que las borrascas puedan descolgarse hasta la Península, conforme avancen los días festivos. Si se confirma el probable flujo de procedencia atlántica, las temperaturas, tras varias madrugadas frías camino de la Navidad, podrían volver a suavizarse por las noches y a descender en las horas diurnas. Con esto, la nieve en principio quedará relegada a zonas altas de montaña.

¿Navidad pasada por agua?

Durante la semana del 19 al 25 de diciembre, las tendencias apuntan a una reducción de los flujos cargados de humedad del oeste-suroeste que han afectado a toda Península durante la primera mitad de diciembre. Ligado a esto, e interpretando el mapa de anomalías, parece que las precipitaciones ya solo podrán aparecer en Galicia, Extremadura y el noroeste de Castilla y León. En el resto de zonas no hay señales destacables, probablemente por el predominio de las condiciones anticiclónicas. En esos días prevalecerán las anomalías cálidas en todo el país debido a los flujos de componente sur y la mencionada situación de estabilidad. Se prevén, por tanto, temperaturas por encima de lo habitual, sin entradas ni olas de aire frío.

¿Qué pasará en Fin de Año?

Entre el 26 de diciembre y el 1 de enero se prevén anomalías de precipitación positivas en el sur de la Península y en el archipiélago canario. Allí podría llover algo más de lo que estamos acostumbrados. Por otra parte, las anomalías de las temperaturas se esperan positivas en el sur, centro peninsular, Canarias y archipiélagos.

El tiempo para el día de Reyes

En la semana del 2 al 8 de enero, en cuanto a las precipitaciones, solo se esperan anomalías positivas semanales -lluvias por encima del promedio- en Canarias y hay una pequeña señal en el sureste de la Península. Dominarán las anomalías positivas de temperatura, pese a ser débiles, en buena parte del país a excepción del norte peninsular, donde no hay señal.

En resumen, las tendencias semanales para estas fiestas prevén un cambio de tiempo, pasando de cuantiosas precipitaciones atlánticas y vientos suaves y húmedos de componente oeste y suroeste, a otro escenario con más estabilidad atmosférica y menos lluvias. A pesar de ello también habrá temperaturas bajas con heladas nocturnas o irrupciones frías puntuales.