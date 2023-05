La exmujer de Dani Alves llega a Barcelona con sus dos hijos y defiende la inocencia del futbolista

MADRID, 4 (CHANCE)

Novedades en el caso de Dani Alves. Y es que intentando demostrar su arraigo en Barcelona y negar que exista "riesgo de fuga" -uno de los motivos por los que la Fiscalía se opone a su libertad provisional- su exmujer Dinora Santana y sus dos hijos han llegado este jueves a la ciudad condal.

Abrumada por la cantidad de medios de comunicación que estaban esperándoles en el aeropuerto, la brasileña ha asegurado que "por supuesto" que confía en la inocencia del futbolista, en prisión desde el 20 de enero por haber violado presuntamente a una joven en una discoteca barcelonesa el pasado 30 de diciembre: "Eso 100%. Nunca ha habido duda".

Acompañada por su actual pareja y por los hijos que tuvo con Alves, Dani y Victoria -de 16 y 15 años respectivamente- Dinora ha dejado en el aire cuando podrán visitar al deportista en la prisión de Brians 2 y ha explicado que el motivo principal de su viaje no es otro que "buscar colegio" para los niños, que el próximo curso comenzarán una nueva vida en Barcelona para estar cerca de su padre.

Tal y como ha asegurado, próximamente regresarán a Brasil y será en septiembre cuando se establezcan en España definitivamente, demostrando así el arraigo con el que la defensa del futbolista intenta conseguir su libertad provisional a la espera de que se celebre el juicio. "Ojalá, ojalá" ha reconocido, confiando en que su mudanza a nuestro país ayude a Dani a salir de la cárcel.

Desmarcándose completamente de las informaciones que apuntan a que la familia de Alves ha 'obligado' a Joana Sanz a abandonar la casa que compartía en Barcelona con el brasileño, Dinora ha dejado claro que no se alojará en el que fue el hogar conyugal de su exmarido y la modelo: "Yo tengo mi propia casa en Barcelona".

"No sé nada de Joana de verdad. No sé nada de su matrimonio, eso no me incumbe" ha añadido, respondiendo con un revelador suspiro a las preguntas acerca de qué tipo de relación mantiene con la canaria después de que se haya especulado con que la familiadel futbolista no se ha tomado nada bien que rompa su matrimonio en el peor momento posible para Dani.