Existen cientos de mamíferos desconocidos: Tan solo se conoce un 10% de las especies de la Tierra

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Ohio ha publicado un estudio en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS). En él detallan que hay cientos de mamíferos que no se han identificado, pero que se encuentran a plena vista. Justifican este desconocimiento con el hecho de que son pequeños animales que se mantienen ocultos y que se parecen a especies ya conocidas, así que los biólogos no han sido capaces de identificar que se trataban de nuevos tipos de mamíferos. La mayoría de este tipo de animales ocultos son murciélagos, roedores, musarañas y topos. Los científicos aclaran que solo se conoce entre el 1 y el 10% de las especies de la Tierra.

"La investigación en ciencias biológicas se ve obstaculizada por el déficit linneano, que describe el número de especies ocultas que se sospecha que existen sin una descripción formal de las especies", explican los autores del estudio. Los expertos aseguran que es complicado diferenciar especiestan pequeñas y muy parecidas a no ser que se les haga un estudio genético. Para investigar cuántas especies ocultas existen, los investigadores decidieron utilizar la tecnología en su favor, "aplicamos técnicas de aprendizaje automático para construir un modelo predictivo para identificar especies nombradas que probablemente contengan diversidad oculta", detallan.

Es probable que haya muchas especies sin identificar en las selvas tropicales

Estudiaron una enorme cantidad de secuencias de genes de más de 4 mil especies de mamíferos que estaban disponibles públicamente en la base de datos del 'GenBank'. También recogieron datos como las zonas geográficas en las que habitan, datos sobre sus vidas y otro tipo de informaciones. "Para cada gen, agrupamos secuencias por especie y luego verificamos manualmente todos los registros de especies en busca de errores (por ejemplo, subespecies, duplicados, especies extintas, etc.)", dicen los investigadores. La novedosa aportación de este estudio fue predecir en qué lugares era probable que se encontrasen los pequeños mamíferos que habían pasado desapercibidos por los expertos.

"Los resultados indican que es más probable que las especies de cuerpo pequeño con áreas de distribución grandes y climáticamente variables contengan especies ocultas", confirmanen su estudio. Además, pueden hallarse integrados en los grupos de mamíferos con características comúnes, como son los roedores o murciélagos. Muchos biólogos apuntan a que también es muy posible que gran cantidad de especies no identificadas habiten en la selva tropical, ya que es un lugar poco pisado por el hombre y donde más mamíferos hay. No obstante, estos animales desconocidos pueden estar en cualquier parte, mismamente entre las calles de España, conviviendo con los humanos.

Se conocen más mamíferos que otras especies

Algunos de los animales ya han sido identificados. En el año 2018, el laborario del mejicano Carstens publicó un estudio en el que demostraba que un murciélago marrón de pequeñas dimensiones cuyo hábitat es América del Norte, es en realidad cinco especies distintas. "Estos resultados proporcionan un ejemplo sorprendente de especiación con flujo de genes en un linaje evolutivo", afirmaron. Con los resultados que obtuvieron en esta investigación han declarado que se conocen más mamíferos (aproximadamente un 80%) que el resto de seres vivos, debido a su tamaño, por lo que es más fácil identificarlos y clasificarlos. Pero recalcan que es de vital importanciadescubrir la mayor cantidad posible de seres vivos que habitan nuestro planeta para poder protegerlas.