Exclusiva: Ágatha Ruiz de la Prada desmiente su ruptura con Luis Miguel

MADRID, 18 (CHANCE)

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez siguen juntos. La diseñadora ha salido al paso de los rumores que aseguraban que lo suyo con el dueño de desguaces La Torres ya era agua pasada.

En declaraciones exclusivas a las cámaras de Europa Press, la madrileña desmiente rotundamente esta supuesta ruptura y asegura: "Estamos fenomenal". Además, Ágatha explica que no se les ha visto últimamente juntos porque "tampoco vamos a estar como Pili y Mili todo el día", y sobre la ausencia de Luis Miguel en la boda de los Duques de Huéscar, la modista aclara: "A la boda no me acompañó porque no estaba invitado, la verdad".

Unas palabras que dejan claro que el amor entre la ex de Pedro J. Ramírez y el ex de Carmen Martínez Bordiú sigue en marcha. Después de vivir su primer verano como pareja, ambos continúa con sus historia y hacen oídos sordos a los rumores que les separan.