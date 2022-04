Estos son seis de los lugares con mayor biodiversidad del mundo: Contienen el 70% de las especies conocidas

Hay 252 lugares que se integran dentro del Patrimonio Mundial debido a su valor natural. Esto implica que hay que protegerlos a cal y canto para que su biodiversidad no desaparezca, así como por la dependencia que tenemos los propios seres humanos. No obstante, hay muchos lugares en el mundo con gran valor de ecosistemas que no aparecen en la lista del Patrimonio Mundial. En 1997, Russel Mittermeier, un investigador de la naturaleza estableció que había 17 naciones con la mayor cantidad de diversidad del mundo, a los que se conoce como "megadiversos".

Estas ocupan en total un 10% de la superficie terrestre, pero en su interior hay un 70% de las especies hasta ahora conocidas. Russel determinó que para convertise en un lugar biodiverso, los países debían cumplir unos requisitos: tener al menos cinco mil especies de plantas endémicas, además de contar con ecosistemas marinos dentro de su territorio. Por lo tanto, los países megadiversos se caracterizan por el número de especies que albergan y, aunque no estén reconocidas por las autoridades, es necesario que se cuiden y preserven.

Colombia

Dentro de sus 1,1 millones de kilómetros cuadrados, Colombia compone un 10% de la biodiversidad global. Es el hábitat natural de cientos de especies de anfibios y aves, algunos de ellos en peligro de extinción. Los Andes, el Amazonas, el mar... multitud de belleza natural se encuentra en este país y es de vital importancia que se mantenga, por el bien de los animales y el nuestro.





Australia

Este lugar sufrió un tremendo y devastador incendio en el año 2019, lo que causó que muchas de sus especies muriesen (Koalas, canguros, el mayor arrecife de coral...) y se puso en peligro toda su biodiversidad. Este ejemplo, que nos impactó a todos, nos sirvió como evidencia de la importancia que tienen los animales y las plantas en nuestra vida. Entre sus más de 7 millones de kilómetros cuadrados hay entre 600 y 700 mil especies de flora y fauna. Además, varios mamíferos endémicos viven entre sus paisajes.





China

A parte de sus grandes ciudades (Shangái y Pekín), tiene enormes paisajes verdes, como el conocido Zhangjiajie, que fue el escenario en el que se grabó la plícula Avatar. Pero es que además, tiene muchísimas aves autóctonas que viven allí. China se extiende por más de 9.500 kilómetros cuadrados. Es el país conocido por albergar el mayor número de especies de pájaros de todo el mundo: cuenta con más de 1.200. Aunque también es conocido por sus especies de mamíferos endémicos como los osos panda, tigres o antílopes.

Brasil

El año 2019, al igual que en Australia, fue una época oscura para la selva amazónica. Vivió numerosos incendios forestales que duraron meses hasta que se pudieron sofocar. Fue un hecho tan relevante que se todo el mundo vio en sus televisores y en las redes sociales este desastre natural en el "pulmón de la Tierra", que ocupa Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana, Guayana Francesa y Surinam. Pero no solo su selva es importante, Brasil tiene el 20% del agua dulce del mundo: humedales, bosques, sabanas y campos. En todos ellos conviven 44 mil especies de plantas.

India

En la India es donde mayor concentración de biodiversidad hay en todo el mundo. Bosques, selvas tropicales y los Himalayas orientales albergan miles de especies de fauna y flora. El animal más conocido propio de allí es el tigre de Bengala, aunque también habitan el mono de Nilgiri y el sapo de Beddome, entre otros.





Madagascar

Este lugar se hizo famoso por la película infantil que lleva el mismo nombre. Y es que los animales son los reyes de esta isla, la mayoría de las especies que hay de fauna y flora son endémicas, como algunos anfibios que solo se pueden encontrar en Madagascar. También es el hogar de los conocidos lémures, geco diurno, tortugas y camaleones.