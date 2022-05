Estos son los síntomas y la forma de actuar si tu perro ha sido envenenado

Los perros tienen la tendencia de comerse todo lo que pillan. Esta es la principal causa, por desgracia, de que muchos de ellos acaben envenenados. No obstante, hay que saber que la vía oral no es la única manera de que un perro se intoxique, también puede ser por alguna sustancia tóxica que se encuentre en el ambiente y sea respirada por el animal, así como la vía cutánea. La mayoría de veces suele ser un accidente, aunque hay casos en los que algunas personas se dedican a dejar trampas con comida envenenada porque no les gustan los perros y quieren deshacerse de ellos.

Síntomas

Y es que hay muchas sustancias y productos que pueden resultar dañinas para la salud de nuestro can. A veces es inevitable que ocurra porque no nos damos cuenta de lo que come el perro cuando le sacamos a pasear y le soltamos. Por ello es importante conocer los síntomas que provoca el envenenamiento, así como la forma de actuar ante esta situación tan peligrosa que puede llevar a que nuestra mascota fallezca. Entre los principales síntomas que un perro tendrá si ha sido intoxicado están los siguientes:

Vómitos.

Diarrea con sangre.

Dolor estomacal.

Pupilas demasiado dilatadas.

Fiebre.

Segrega excesiva saliva.

Desorientación y mareos.

Taquicardia.

Mucha sed.

Irritación de piel.

Falta de coordinación.

Músculos tensos y rígidos.

Además, si no se trata con tiempo suficiente, puede ser que el organismo del perro sufra hemorragias internas y convulsiones. Saber cuál es la causa del envenenamiento puede ser muy complicado porque, como se ha mencionado anteriormente, hay abundantes cosas que pueden ser tóxicas para el animal. Sin embargo, en caso de que sepamos que es lo que ha causado la intoxicación, es recomendable recoger una muestra para enseñársela al veterinario y que este sepa cómo debe actuar.

¿Qué hacer?

Ahora bien, ¿Qué debemos hacer nosotros si nuestro can se ha envenenado? En la primera muestra de alguno de los síntomas aquí expuestos deberemos acudir con urgencia al veterinario para que se le administre el tratamiento adecuado, ya que el animal no se curará por sí solo. Según la marca 'Advance', hay seis pasos que debemos seguir para salvarle la vida al perro cuando ha sufrido una intoxicación. Estos son: