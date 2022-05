Este es el secreto de que el relleno de las Oreo se quede siempre en una de las obleas cuando la abrimos

A quién no le gusta una galleta con relleno, como una buena Oreo. Todo el mundo hemos separado las tapas y lamido el interior siendo niños. Se ha convertido en una práctica habitual. Pero, ¿Sabemos por qué el relleno siempre se queda solo en un lado de la galleta? Pues los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han encontrado la respuesta exponiendo a este tipo de alimento a unas pruebas de materiales. Los resultados del estudio han sido publicados en la revista 'Physics of Fluids'. Las pruebas pertenecían a la reología, una rama de la física que estudia la forma en que los materiales se deforman o fluyen por fuerzas o tensiones que se les aplica.

“Existe el problema fascinante de intentar que la crema se distribuya uniformemente entre las dos obleas, lo que resulta ser realmente difícil”, explica Max Fan en una nota de prensa, estudiante del Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT. Los investigadores descubrieron que no importaba el sabor o el relleno que contuviese la galleta, la crema de una Oreo siempre se mantiene pegada a una de las dos caras cuando las separamos. Decidieron medir, a su vez, el torque que era necesario para abrir una de estas galletas y se toparon con que es muy parecido al empleado para girar el pomo de una puerta.

El "Oreómetro"

Lo que no comprendían era, por qué si la crema del interior se considera de textura "blanda", no se desliza por ambas obleas y se queda firmemente pegada solo a una. Entonces pensaron que podía deberse al proceso de fabricación. "Los videos del proceso de fabricación muestran que colocan la primera oblea, luego dispensan una bola de crema sobre esa oblea antes de colocar la segunda oblea encima. Aparentemente, esa pequeña demora puede hacer que la crema se adhiera mejor a la primera oblea", comunica Crystal Owens, candidata a doctorado en ingeniería mecánica del MIT

Es más, los científicos crearon un "Oreómetro". Se trata de un dispositivo que agarra la galleta y utiliza centavos y bandas elásticas para controlar la fuerza de torsión que gira y abre el alimento, este procedimiento fue repetido con multitud de galletas con distintos sabores y rellenos. "Científicamente, las galletas sándwich presentan un modelo paradigmático de reometría de placas paralelas en el que una muestra fluida, la crema, se mantiene entre dos placas paralelas, las obleas. Cuando las obleas giran en sentido contrario, la crema se deforma, fluye y finalmente se fractura, lo que lleva a la separación de la galleta en dos partes".

“Esperábamos un efecto basado en el tamaño. Si hubiera más crema entre capas, debería ser más fácil deformar", explica Owens. Sin embargo, ese no fue el caso. Observaron que, cuando las galletas estaban en su posición original dentro de la caja, la crema se tendía a pegar en la oblea que miraba hacia dentro. Por lo tanto, sospecharon que la distribución dentro de su embalaje original es la cusante de este fenómeno, no tanto su fabricación u otros factores."Tal como están ahora, descubrimos que no hay ningún truco para torcer que divida la crema de manera uniforme", concluye la investigadora. Solo han podido determinar que si el interior de las tapas tuviese mayor textura, la crema podría adherirse a ambos lados.