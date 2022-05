Este martes se prevén lluvias, tormentas y descenso de temperaturas en el tercio este de la Península

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, martes, descenso en las máximas en el norte y tercio este del país, donde habrá chubascos y tormentas, posiblemente más intensas en Levante, y viento fuerte en el litoral de Galicia y en Canarias.



La Aemet pronostica una bajada de temperaturas máximas en el tercio este peninsular, Melilla y Canarias y un ascenso en Galicia y en el litoral vasco, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios.



Se esperan precipitaciones débiles en el norte de Galicia y en el área Cantábrica, además de un cielo cubierto en el tercio oriental del país, con chubascos y tormentas localmente fuertes y que pueden llegar a ser muy fuertes o persistentes en puntos de la Comunidad Valenciana.



En el resto de la península habrá nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas que se harán menos frecuentes cuanto más al noroeste, y que serán probablemente fuertes en el centro y este de Andalucía.



Ni en el noroeste de la meseta norte ni en el sur de Galicia se prevén lluvias; mientras que en Canarias el cielo estará nuboso en el norte de las islas, donde podrá haber precipitaciones débiles, y se mantendrá poco nuboso o con intervalos nubosos en el sur.



El viento será flojo y de dirección variable en el noreste peninsular y en Andalucía, mientras que soplará de poniente en el Estrecho, del sureste en Baleares y del noreste en el resto del país, con algunos intervalos de intensidad fuerte en el oeste de Galicia y en puntos de Canarias.



PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



-GALICIA: En el tercio norte, cubierto con lluvias débiles dispersas en la costa norte. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes bajas a primeras horas, en el interior, que aumentará temporalmente a nuboso durante las horas centrales del día, cuando no se descarta alguna precipitación débil en las montañas de Orense. Temperaturas máximas en aumento que será ligero o sin cambios en Orense y en la costa norte, mínimas en descenso en el extremo sureste y con pocos cambios en el resto. Viento del norte y nordeste, flojo en el sureste y con intervalos de fuerte en el área de Fisterra.



-ASTURIAS: Cielo cubierto con lluvias débiles dispersas. Brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos localmente en la Cordillera. Temperaturas máximas en ascenso. Viento flojo variable que tenderá a nordeste y norte durante las horas centrales de la jornada.



-CANTABRIA: Cielo cubierto, que tenderá a poco nuboso en el litoral y con nubosidad de evolución en horas centrales del día en el interior, abriendo claros durante la tarde, con lluvias débiles y chubascos dispersos, menos probables en el extremo sur y en el litoral y más frecuentes en la Cordillera. No se descartan brumas y nieblas en zonas altas al principio y al final del día. Temperaturas máximas en ascenso y mínimas en descenso ligero. Viento flojo de componente norte en el interior, y del oeste que rolará a noroeste en las horas centrales del día en el litoral, donde será más intenso por la mañana.



-PAÍS VASCO: Cubierto, aunque tenderá a poco nuboso en el litoral y con nubosidad de evolución en horas centrales del día en el interior, abriendo claros durante la tarde. No se descartan brumas y nieblas en zonas altas del interior al principio y al final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en zonas de montaña y menos probables en el litoral. Temperaturas máximas en ascenso; mínimas en descenso ligero en el interior oeste y en ascenso en el resto. En el litoral, viento del oeste y noroeste, que será flojo temporalmente durante la tarde; en el interior, viento flojo del norte y noroeste.



-CASTILLA Y LEÓN: Nuboso en el este y sur a primeras horas del día, con predominio de cielo poco nuboso en el tercio occidental. A lo largo de la mañana la nubosidad se irá extendiendo hacia el oeste, dejando el cielo cubierto. Hacia el final del día la nubosidad tenderá a retirarse. Probables precipitaciones por la mañana en el cuadrante nordeste y Sistema Central; no se descartan en el resto, aunque serán débiles y aisladas. Chubascos vespertinos en los sistemas montañosos, que podrían ir acompañados de granizo menudo y de tormenta en el sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste.



-NAVARRA: Cielo cubierto abriendo claros por la tarde, con lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables y frecuentes en la primera mitad del día y en el sur y este de la comunidad, donde irán acompañados de tormentas. Probables brumas y nieblas en zonas altas del norte y oeste. Temperaturas en ascenso. Viento flojo del norte y noroeste, con intervalos más intensos en horas centrales.



-LA RIOJA: Cielo cubierto. Probables precipitaciones, en general débiles, a lo largo de la jornada. Podrán caer ocasionalmente en forma de chubasco y tenderán a remitir hacia el final de la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento flojo; predominará el noroeste en el valle y el nordeste en la Ibérica.



-ARAGÓN: Cubierto con precipitaciones a lo largo de la jornada que pueden ser localmente fuertes y con tormenta en el este de Teruel durante la mañana y en Huesca por la tarde. Temperaturas máximas en descenso en el tercio sur y con ascensos locales en la mitad norte. Viento flojo, de componente norte en Teruel y Zaragoza y de dirección variable en Huesca.



-CATALUÑA: Cielo cubierto, que tenderá a intervalos nubosos en el litoral. Se esperan chubascos a lo largo de la jornada, menos probables en el litoral de Girona. Durante la primera mitad del día pueden ser localmente fuertes en el tercio sur. Por la tarde se intensificarán las precipitaciones en el Pirineo y Prepirineo, donde pueden ser localmente fuertes y con tormenta. Temperaturas máximas en ascenso en el sur de Lleida y, en el resto, sin cambios significativos. Viento flojo que se intensificará, de dirección este y noreste.



-EXTREMADURA: Intervalos nubosos por la mañana en un cielo que tenderá a cubrirse por la tarde, con abundante nubosidad de evolución. Hacia el final del día las nubes se retirarán. Precipitaciones por la mañana en la sierra de Villuercas y chubascos vespertinos generalizados, frecuentemente acompañados de tormentas y granizo menudo. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso de las máximas en la provincia de Cáceres. Viento flojo del nordeste.



-MADRID: Cielo cubierto con chubascos dispersos, ocasionalmente acompañados de tormentas, sin descartar alguno fuerte en el sur de la comunidad, y que se despejará sobre todo en la segunda mitad de la tarde, cuando remitirán las precipitaciones. Temperaturas máximas en descenso por el sur y con pocos cambios en el resto. Viento del noreste.



-CASTILLA-LA MANCHA: Cielo cubierto que disminuirá a intervalos nubosos al final del día. Lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, que podrían ser localmente fuertes y con granizo, que tenderá a remitir a lo largo de la tarde de norte a sur. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso en la mitad sureste, con pocos cambios en el resto. Viento del noreste y este, en general flojo, más intenso en la mitad norte.



-COMUNIDAD VALENCIANA: Nuboso con precipitaciones localmente fuertes, persistentes y con tormenta. Temperaturas máximas en descenso y mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de flojo a moderado, de dirección noreste en Castellón y Valencia y variable en Alicante.



-MURCIA: Cielo cubierto con chubascos generalizados, ocasionalmente acompañados de tormentas por la tarde en el interior, que pueden ser localmente fuertes y acompañados de granizo. Temperaturas en descenso, localmente sin cambios. Viento de dirección variable.



-BALEARES: Intervalos nubosos con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. Brumas hasta la mañana. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en descenso. Viento del este y sureste, temporalmente variable en Ibiza y Formentera.



-ANDALUCÍA: Cielo nuboso con chubascos, más intensos y frecuentes por la tarde en el interior, cuando irán ocasionalmente acompañados de tormentas, y serán localmente fuertes y acompañados de granizo; las precipitaciones son menos probables en el litoral. Cota de nieve en torno a los 2.200 metros. Temperaturas en descenso en la mitad oriental y sin cambios o en descenso en el resto. Viento de componente oeste, que tenderá a variable salvo en el litoral mediterráneo.



-CANARIAS: En Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas, predominio de cielo cubierto. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos nubosos por la tarde. No se descartan lluvias débiles ocasionales al norte de las islas de mayor relieve y de Lanzarote, más probables en medianías a primeras y últimas horas del día. Temperaturas en descenso, siendo más significativo en los valores máximos de las vertientes sur y oeste de las islas de más relieve. Viento de componente norte en las islas más orientales. En el resto, noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, y predominio de las brisas en costas suroeste.