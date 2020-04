Estas son las multas por infringir las normas de paseo con niños

El domingo, tras 42 días confinados en casa, los niños han podido salir a la calle. En total, estaban facultados para hacerlo seis millones de menores de entre 0 y 13 años, entre las 9.00 y las 21.00 horas, acompañados de un adulto y en un radio de un kilómetro de su casa, según la orden emitida por el Ministerio de Sanidad.

Casi al mismo tiempo que los menores salían a la calle, en las redes sociales algunos ciudadanos denunciaban cómo el permiso para pasear con ellos se estaba convirtiendo en una salida masiva de familias.

Esta mañana he estado en el antigua cauce del río turia haciendo un reportaje de la salida de los niños. Me he encontrado con padres irresponsables. Este vídeo que alguien ha grabado lo describe perfectamente. Vengo muy cabreada. Ah, ni un solo @policia ni @policialocalvlcpic.twitter.com/qZOtDsY8OQ