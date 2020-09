Estas son las mascarillas que se venden y sí son efectivas

El próximo jueves dejará de comercializarse un tipo de mascarilla, la KN95 que en el caso de España se permitió su venta por la escasez que había al principio de la pandemia. Son un híbrido a medio camino entre las higiénicas y las FFP2 y muchos españoles las tienen en sus casas. En este punto hay que resaltar que sí se podrán seguir utilizando pero no se podrán vender. Están fabricadas en EEUU, China, Japón o Australia. Estéticamente se parecen mucho a las FFP2 pero la UE establece que solo deben usarse las que tengan sello comunitario.

Las KN95 no son las únicas que dejarán de venderse. Hay otros dos modelos que Consumo ha retirado pero en este caso por no cumplir la normativa. En concreto en la documentación que las acompañas no se justificaba las propiedades antivíricas ni de filtración de bacterias. En este caso eran las llamadas higiénicas Disposable Protective Masks de la marca Tonqchen Wexin Labor Protection y la Premium Disposable Face Mask modelo JL-1-CE sin marca conocida.

Con estos modelos retirados a muchos ciudadanos les surge la duda de cuales son las más efectivas. Básicamente son dos los modelos que se deben utilizar: las quirúrgicas (o azules) y las FFP2 (blancas, en forma de pico de pato).

Hay otros dos modelos pero no son aconsejables para luchar contra el coronavirus. La FFP1 -una mascarilla intermedia entre las quirúrgicas y las FFP2- pero que tienen filtro y están prohibidas porque permiten que las partículas de la respiración salgan y las FFP3 de las que actualmente no hay suministro en las farmacias. Estas son utilizadas en el uso industrial de insecticidas, biocidas o abonos.

También son muchos los ciudadanos que utilizan las de tela, muchas de ellas fabricadas en casa o comercializadas en tiendas y grandes almacenes. Como nos dicen los expertos 'es mejor que nada' pero no son las más adecuadas.