Estas son las formas de actuar si se nos clava una espina de pescado en la garganta

El pescado es uno de los alimentos que podemos encontrar dentro de una dieta variada y equilibrada, además, aporta grandes beneficios a nuestra salud. Sin embargo, tiene un punto negativo que, en ocasiones, puede tornarse peligroso: las espinas. Muchas personas son reticentes a comer pescado por la multitud de espinas que poseen. Y es que puede ocurrirnos que, ingiriendo algún pescado, una de las espinas se nos quede clavada en la garganta. Esto es más frecuente de lo que pensamos. Normalmente, la primera reacción que tenemos es intentar sacarla con las manos o tosiendo fuerte.

No obstante, con estas técnicas no lograremos nada y lo único que causaremos será ponernos más nerviosos. A esta sensación de nerviosismo hay que sumarle el dolor que causa tener una espina en la garganta. Por este motivo es importante saber cómo reaccionar si nos ocurre en algún momento y no desesperarnos. Aquí dejamos los puntos esenciales que hay que tener en cuenta y la manera de actuar correctamente para que la espina pase por nuestra garganta.

Bebe agua

Con tan solo beber un vaso de agua con calma debería ser suficiente para empujar a la espina y que baje, tanto si está como si no, en sentido de la deglución. En caso de que esta técnica no funcione, no servirá de nada beber cantidades más abundantes de agua. A este vaso le podemos añadir un poco de sal también.

No toser fuerte

Lo recomendable es toser con suavidad, puesto que las pequeñas contracciones que ocurren en la garganta al realizar este acto, sumándole el aire que sale al exhalar, son capaces de empujar la espina y hacer que deje de estar enganchada en nuestra garganta. Pero es habitual que con este método nos pongamos nerviosos y comencemos a toser con violencia. Esto no es adecuado, es mejor ir aumentando la fuerza de la tos progresivamente. En caso de que el dolor punzante que nos provoca la espina se agudice al toser, debemos parar de hacerlo.

Comer algo blando

Cualquier alimento blando es capaz de ejercer una fuerza suficiente contra la espina sin que nos sea doloroso y sin crearnos un atasco en la garganta, por ejemplo, una miga de pan. Aunque siempre debemos tomar agua si recurrimos a esta técnica, puesto que así evitaremos atragantarnos.

Aceite de oliva

El aceite de oliva es bueno en todos los sentidos, nos ayuda a mantener un buen estado de salud. Tiene múltiples utilidades, como ayudar a sacar una espina atorada. Se recomienda tomar una cucharada de aceite únicamente y ver si nos ha funcionado. Es más, el aceite de oliva sirve para mejorar el dolor causado por la inflamación de la garganta.

Acudir al médico

Si ninguno de estos métodos arriba mencionados nos ha servido para eliminar la espina de la garganta, es aconsejable ir al médico. En un centro médico u hospital tienen las herramientas necesarias para estos casos. Primero, averiguarán la zona en la que está clavada la espina y después emplearán unas pinzas para extirparla. Hay situaciones en las que la espina se ha quedado en la zona más baja de la garganta, es decir, el esófago o cerca de él y los problemas para tragar son muy dolorosos. Por ello, si no conseguimos eliminar la espina y el dolor con los métodos caseros, es imperativo que acudamos a un especialista.