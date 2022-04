Estas son cuatro características curiosas y desconocidas del Titanic: Hace 110 años que se hundió

Hace 110 años que el Titanic se hundió en las profundidades del mar, aunque esta trajedia nunca ha caído en el olvido. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, mientras que muchos pasajeros estaban durmiendo, el famoso barco chocó contra un iceberg y acabó bajo el océano Atlántico. El barco llevaba tan solo tres horas de viaje, a una velocidad de 40 kilómetros por hora, cuando la enorme formación de hielo lo destruyó. Los restos fueron encontrados por primera vez en el año 1985, cuando observaron que la infraestructura estaba dividida en dos, separadas entre sí por 800 metros de distancia y a una profundidad de más de tres mil metros. Estas son cuatro de las características que poseía el Titanic y que muchos desconocen.

Un barco "insumergible"

El barco adquirió gran fama entre la población porque fue el primero cuyo diseño segmentaba la insfraestructura en varios compartimentos estanco (aislados). Por lo tanto, si alguno se llenaba de agua, no inundaría a los demás. Sin embargo, los ingenieros encargados de su construcción no se pararon a pensar que el Titanic podría impactar contra un iceberg que rompería todo el casco. En este momento, el navío comenzó una "inundación progresiva", fenómeno conocido por los expertos en el que ya no hay solución a la inundación.

Este barco había sido publicitado como insumergible, pero la realidad fue otra. Los ingenieros de la época habían hecho unos sótanos con paredes semi-impermeables, para que el Titánic no se hundiese al completo si uno resultaba inundado por el agua. No obstante, el hielo rompió la mitad de la nave, destrozando las paredes. El cierre de las puertas ya no funcionaba, puesto que el material con el que habían sido construídas era un acero popular en 1900, pero nada comparado con el actual. Ya que no eran capaces de absorver una fuerza tan grande provocada por un impacto tremendo.

El más grande y más rápido

La gran competencia por parte de las empresas a nivel mundial para crear el barco más grande y más rápido en las travesías transatlánticas, hizo que los ingenieros quisiesen adquirir el mérito otrogado por una embarcación con tales características: la Banda Azul (Blue Riband). El navío de este tipo que lograse hacer su primer viaje sería reconocido mundialmente. Esto es así porque en las travesías era cuando se demostraba si el barco cumplía todas sus funciones. Además de que el primer viaje implica que todas las herramientas con las que cuenta la nave están intactas y en perfectas condiciones, por lo que alcanzar una alta velocidad es sencillo.

El Titanic trató de batir los récords y le salió el tiro por la culata. Se cuenta que el propio capitán del barco, después de conocer que había icebergs en medio de la travesía, no quería reducir la velocidad, para evitar tardar más en llegar a su destino. A principios del siglo XX las infrraestructuras más imponentes que el hombre era capaz de construir eran los navíos. Por eso ponían tanto ímpetu en lograr un reconocimiento mundial. El Titanic era el barco que mayor potencial tenía para recibir la Banda Azul, aunque acabó siendo conocido como una desgracia y no como el barco más rápido de la historia.

Los compañeros

La empresa que construyó el Titanic había recibido otros dos encargos más. El resultado sería obtener tres embarcaciones que fuesen las más seguras y enormes del mundo. El primero en erigirse fue el Olympic (1908) y el segundo el Titanic (1909). Gigantic fue el tercero, que se realizó en 1911. Lo que llama la atención es que todos tuvieron un desenlace lleno de accidentes marítimos. Olympic chocó contra otro crucero, aunque no llegó a hundirse. Fue reparado y volvió a navegar. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial volvió a sufrir un impacto, esta vez contra un submarino alemán. No obstante, tampoco en este momento acabó al fondo del mar.

El Titanic casi choca contra otro barco nada más salir al mar. Finalmente, el 14 de abril se hundió. Con más de tres mil pasajeros a bordo. Esta historia ya la conocemos todos. Finalmente, Gigantic que fue rebautizado como "Britannic" y se convirtió en un barco hospital durante la Primera Guerra Mundial. Terminó su vida útil hundido en 1916. Aunque sean conocidos como grandes barcos, comparados con los actuales sus dimensiones son nimias.

Precedente de mejoras de seguridad

El Titanic sirvió como precedente para tomar nuevas medidas de seguridad en las futuras embarcaciones. Unas 1.500 personas fallecieron en este naufragio, por lo que los expertos decidieron abogar por una mejora de la tecnología empleada. Su evolución a lo largo de los años ha permitido que los barcos actuales sean tan seguros. Por ejemplo, el radar es un gran recurso para percibir posibles peligros. Hasta ese momento solo se notaban con la vista. Un marinero era encargado de quedarse en lo alto del mástil y avisaba a sus compañeros si observaba cualquier objeto con el que se pudiese impactar.

No era una técnica muy útil, ya que el barco avanzaba a grandes velocidades y la alerta podía no llegar a tiempo. Otra medida que se tomó fue una mejora en los protocolos de seguridad, puesto que en el hundimiento del Titanic, muchas personas no tuvieron acceso a botes salvavidas (no había suficientes). Tras este accidente, todos los navíos empezaron a tener normas a la hora de construirse, así como planes de evacuación en caso de emergencia.