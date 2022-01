El sufrimiento de la española encerrada en Emiratos Árabes: "No es una mercancía en un control aduanero"

Mercedes Ylenia Cárdenas es una mujer española que lleva 35 días retenida en Emiratos Árabes de forma ilegal, según explica su marido, José Luis Sánchez. Fue a trabajar allí como marinera junto a su pareja, quien era el capitán. El barco atracaba en Dubái, pero pronto comenzaron a denunciar el mal estado en el que se encontraba el yate, donde también tenían que dormir. Además, las condiciones laborales eran lamentables, por lo que un mes después de llegar a Emiratos Árabes decidieron volver a España. Sin embargo, era el inicio de una pesadilla. A la hora de volver a su país, José Luis Sánchez pudo montarse en el avión, pero a ella le negaron la salida del país y continúa sin poder volver a España sin tener ninguna explicación.

COPE.es ha contactado con José Luis Sánchez, para conocer la situación que están atravesando. El marido de Mercedes explica que no existe ningún comunicado oficial por parte de las autoridades del país debido a su hermetismo y asegura que no tiene una respuesta para conocer qué está ocurriendo, aunque matiza que tiene una ligera intuición.





"Estuvo 14 horas sentada en una silla de madera con dos cafés y solo rodeada de policías masculinos sin darle ninguna explicación", explica José Luis sobre la primera retención de Mercedes en su primer intento de volver a España. Mercedes tenía el pasaporte, podía circular por el país, pero no le dejaban salir de las fronteras. "El funcionario de inmigración le dice que no hay ningún motivo ni impedimento legal para que no pueda viajar, sin embargo, no puede viajar", comenta el marido de Mercedes.

José Luis Sánchez critica el régimen de Emiratos Árabes y explica que si se profundiza un poco en la estructura gubernamental se ve "que funcionan de manera tribal, funcionan por influencias y funcionan por planes y no es una administración al uso. Lo que hay detrás a nivel burocrático sigue siendo la ley de un clan".

"Mercedes no es una mercancía"

La situación de Mercedes es trágica, pero según su marido, no recibe apoyo de ningún tipo por parte de la Embajada de España. "Los que nos ayudan realmente son la autoridad local de la alcaldía de Málaga, más la viceconsejería de Presidencia y Secretaría de la Acción Exterior de la Junta de Andalucía, más el Ministerio de Asuntos Exteriores más, curiosamente, la Embajada emiratí en Madrid", explica José Luis, quien recalca que la ayuda por parte de la Embajada española "brilla por su ausencia".

Debido al poco tiempo que pasaron trabajando en el país, no pudieron sacar una tarjeta de crédito, por lo que ahora se encuentra en un país sin ni si quiera poder alquilar un sitio donde vivir porque no tienes un aval. "Ella se ha encontrado sola, abandonada, nómada, viviendo en casas de amistades y personas que conocimos", asegura su marido, que incide en que está "abandonada por las autoridades".





José Luis explica que no les han proporcionado ningún tipo de solución, mientras que ellos proporcionan todo tipo de documentos que verifican la verdad y las autoridades del emirato callan. "La Embajada ha atendido a los medios de comunicación desde que sacaron toda esta información a la prensa, y José Luis explica que no entiende como "un embajador se atreve a dar por sentadas cuestiones sin presentar un documento. Él no es el perjudicado, la perjudicada es Mercedes y si tienes un documento dánoslo". La crítica hacia el embajador continúa y denuncia: "Ya está bien de apuntarse goles de una liga y un partido que no están jugando. Que me tenga que defender de las autoridades emiratís... Pero que dedique parte de mi energía a desmentir a la Embajada española...".

"Esto es de vergüenza", sentencia José Luis, quien denuncia que Mercedes "no es una mercancía". Además, asegura que esto no va a acabar con el regreso porque va a reclamar "el derecho a que esto se cicatrice de forma digna" y honrando a su mujer. "Se trata de una persona humana, mujer, en un país misógino. No es una mercancía en un control aduanero que no pasa un escáner. Es una mujer que en 35 días nadie de la embajada se ha dignado a ir a ver" y que solo han cogido sus numerosas llamadas 15 minutos en 35 días.

Casa Real se ha interesado por el caso

El Jefe de Gabinete de la Casa Real ha trasladado a la familia queS.M. el Rey Felipe VI ha mostrado su interés por el caso y dando las indicaciones oportunas a tal efecto.

La familia ha agradecido la respuesta "por la celeridad con la que se nos ha informado sobre la petición oficial de intercesión de S.M. Rey Felipe VI, ante estos hechos tan graves que Mercedes está sufriendo en Emiratos Arabes Unidos, y el más profundo agradecimiento por la celeridad en el interés mostrado por S.M. por resolver esta inhumana emergencia".

Del mismo modo, "se le ha informado de la precaria situación, del deterioro físico, mental y emocional por tan inhumana situación, la soledad allí, y el miedo permanente por el riesgo de su integridad física y seguridad en ese país tan “diferente” al nuestro, que la tienen en pánico extremo".

Un litigio con el empleador: la razón de la retención de Mercedes según Exteriores



40 días después de su retención, Mercedes Ylania Cárdenas sigue pasando estas Navidades atípicas en Dubái. La negativa de su empleador a autorizar su salida del país del golfo Pérsico, según fuentes del Ministerio de Exterior en conversaciones con COPE, se debe a un “litigio que continúa abierto entre la española y su antiguo jefe”, motivo por el cual “la diplomacia no puede actuar en aras de garantizar la independencia judicial” de los Tribunales dubaitís.

Según las fuentes consultadas, “Mercedes no podrá salir del país hasta que no salde la deuda de 7.500 euros que tiene pendiente con su empleador”. Tras solicitar asistencia consular, las autoridades del Ministerio han asegurado a COPE que –al parecer– las condiciones laborales “no les convencieron” motivo por el cual “decidieron amotinarse en el barco”. Tras la denuncia del propietario, fue la Dubai Police la que procedió a su expulsión del navío por lo que ahora se “les imputan hasta cuatro delitos por incumplimiento de contrato, amotinamiento, destrozos en el barco y lucro cesante por duración de 15 días”.

Las fuentes del Ministerio aseguran que, llegados a este punto, la única salida para la resolución de este caso es que “sigan las instrucciones de Exteriores” para que contraten a un abogado, ya que se tratan de unas “acusaciones muy serias” en las que los Tribunales suelen dictar sentencia “en beneficio de la parte dubaití”.