España encara su primera semana sin mascarillas en exteriores: ¿qué debo hacer con ella cuando no la uso?

Desde el sábado de la semana pasada, el uso del a mascarilla ha dejado de ser obligatorio en espacios exteriores, eso sí, siempre y cuando exista una distancia de seguridad de 1,5 metros con personas que no formen parte de nuestro mismo núcleo de convivencia. Aún son muchos españoles los que deciden llevarla puesta y es habitual caminar por el centro de las principales ciudades españoles y apreciar cómo los ciudadanos llevan la mascarilla puesta como forma de protección, tanto individual como colectiva. No obstante, es habitual ver también ciudadanos con ella en el codo o bajo la barbilla, por si llegara un momento en el que fuera necesario ponérsela.

El Ministerio de Sanidad ya advirtió que sería necesario llevar una mascarilla encima por si, como podría ser el caso de muchas ciudades, hubiera demasiadas personas y no pudiera ser posible mantener esa distancia de seguridad. Sea como sea, y tras más de un año desde que la pandemia de covid-19 llegó a España, aún son muchos ciudadanos los que se preguntan qué hacer exactamente con la mascarilla y dónde guardarla.

EFE/Toni Albir





Objetivo: evitar la humedad

Son cada vez más españoles los que salen a la calle sin la mascarilla puesta pero sí con ella encima. Como venimos diciendo, es habitual ver a gente con ella en la barbilla aunque también hay quienes la llevan colgada del cuello o ajustada en el brazo. Algo que, según los expertos, no es del todo recomendable.

Desde Sanidad ya recomendaron guardarla en un sobre o una bolsa de papel que esté aireada de alguna forma para evitar la acumulación de humedad. Por ello, se recomienda evitar bolsas de plástico y envoltorios que no tengan una pequeña ranura como forma de ventilación.

En cualquier caso, hay muchos españoles que optan por llevarla puesta en el codo o dejarla encima de alguna superficie cuando se sienta en un bar o restaurante. Esto, según la Sociedad Española de Microbiología, tampoco es la mejor forma de dejarla a un lado, ya que podría esparcir patógenos. En este caso, la solución que recomiendan es la de depositarla dentro de una bolsa de tela o incluso dentro de una funda de gafas. No obstante, se reitera que preferiblemente sea de papel antes que de plástico para evitar, precisamente, la humedad.

EFE/ David Arquimbau Sintes





Cada vez es también más normal ver a gente llevarlas colgadas del cuello gracias a las cadenas cuelga-mascarillas y cada vez son más los españoles que se apuntan a esta nueva tendencia. Llevarla colgada del cuello es, desde luego, más cómodo pero nada recomendable desde el punto de vista sanitario. Por ello, y volviendo a las recomendaciones anteriores, lo mejor y más seguro es guardarla, como ya hemos advertido anteriormente, dentro de una bolsa de tela o de papel, evitando así los contenedores de plástico donde pueda haber una acumulación de humedad.

Sea como sea, y en pleno verano como ya estamos, lo más importante es disfrutarlo pero siempre recordando la importancia de seguir manteniendo las medidas de higiene y las distancias de seguridad. Tenemos que recordar que la pandemia sigue con nosotros, el virus no se ha ido. No obstante, tampoco podemos olvidar que ahora que las mascarillas ya no son obligatorias al aire libre, tendremos que seguir llevando una con nosotros y si necesitas guardarla, recuerda: bolsas de tela o de papel. Mientras tanto, disfrutemos de las sonrisas y de volver a vernos las caras.