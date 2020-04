Escrivá: Debemos conseguir que todos inmigrantes estén en situación regular

El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, ha resaltado este miércoles que "tenemos que conseguir que todos los inmigrantes" que están en España estén en una situación regular, pero debe lograrse en "condiciones de mucha más serenidad y consenso" que el que existe ahora.

Escrivá ha hecho esta "reflexión extemporánea" en su comparecencia en el Congreso en la que ha destacado que durante la pandemia, los inmigrantes "van a ayudarnos en el ámbito del campo, de la sanidad", por lo que "no solo debemos acordarnos de ellos solo cuando tenemos una crisis, sino siempre".

Y es que su departamento ha tenido que tomar medidas como las de agilizar el tratamiento de los expedientes en las Oficinas de Extranjería para acelerar la autorización de residencia y trabajo de profesionales del sector sanitario extranjeros en situación regular, lo que ha permitido incorporar a 390 profesionales.

O flexibilizar la contratación en el sector agrario, autorizando la incorporación de jóvenes de terceros países entre los 18 y los 21 años que se encuentren en situación regular, o prorrogar las autorizaciones de trabajo y residencia de las 7.028 temporeras marroquíes que llegaron a Huelva antes del establecimiento de restricciones en fronteras exteriores para la campaña de la fresa.

Para ello se ha valido de los instrumentos que le otorga la Ley de Extranjería que, sin embargo, "es muy antigua" y hay que "darle una vuelta considerable" porque la realidad de ahora y "la que va a venir es muy distinta".

De momento, ahora lo que está haciendo es intentar aplicar los elementos "de flexibilidad", y dentro de ellos examinarán por ejemplo la situación de los jóvenes extutelados que van a trabajar el campo y cómo se les puede ayudar en su incorporación más permanente al mercado del trabajo en el futuro, o si se puede ir más allá en relación con el personal sanitario.

"Nuestro grado sensibilidad con este asunto es altísimo", ha asegurado el ministro quien, no obstante, ha precisado que "ahora mismo no están viniendo muchos inmigrantes", entre otras cosas porque "no somos el país más atractivo para venir". "Lo fue hasta hace poco, pero ahora no", ha agregado.

De lo que se trata, a su juicio, es conseguir que la inmigración sea regular y que "todos los que están en España" lo sean sin que existan los procedimientos actuales sobrevenidos para obtener la regularidad.

"Pero eso tiene que ser parte de un consenso de todos en condiciones de mucha mayor serenidad y mucho mayor consenso que el que en este momento tenemos", ha zanjado.

Ya en su primera comparecencia en el Congreso, Escrivá abogó por reformar la ley de Extranjería para "fortalecer" las vías legales de acceso de inmigrantes, y criticó que se haya primado la vía de regularización extraordinaria del arraigo sobre la ordinaria, que son los permisos de trabajo. EFE